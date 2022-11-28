人民网北京11月28日电 由清华大学出土文献研究与保护中心等单位主办的《清华大学藏战国竹简（拾贰）》成果发布会于25日以线上方式举行。

据介绍，《清华大学藏战国竹简（拾贰）》收录了长篇战国竹书《参不韦》。该篇竹书124支简，总字数近三千字，是继清华简《系年》《五纪》之后，整理公布的又一篇超百支简的长篇竹书，是前所未见的先秦佚籍，对于研究先秦时期的思想、官制等具有重要意义。

清华大学出土文献研究与保护中心石小力等四位青年教师对《参不韦》进行了解读。《参不韦》拟托作为天帝使者的参不韦向夏代开国君主夏启传授天帝之命的形式，陈述了作者对人君建邦治政的理念。简文通篇集中于参不韦对夏启的训诫，训诫的核心内容是“五刑则”，其具体内容包括五则、五行、五音、五色、五味等五个方面。其中，五则又称“五德”，即礼、义、爱、仁、忠；五行即金、木、水、火、土；五音即宫、商、角、徵、羽；五色即青、赤、白、黑、黄；五味即苦、甘、酸、咸、辛，是战国时期流行的阴阳五行思想。

发布会上，清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽教授表示，“清华简”于2008年入藏清华大学，自2011年初发布第一辑研究成果以来，清华大学出土文献研究与保护中心以每年一册的速度推出清华简的整理报告。整理报告目前已顺利出版十二辑，整理团队也逐渐形成了老中青结合的学术梯队，整理工作的高效率、高质量得到学界广泛赞誉，也受到海外汉学界的高度重视。（孙竞、实习生杨炳欣）

(责编：何淼、熊旭)