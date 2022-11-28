技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年人走技能成才、技能报国之路，广大青年实现梦想的人生路越走越宽。

未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，呼唤着更多技能青年为推动高质量发展、实施制造强国战略、全面建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。中办国办印发的《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提出，到“十四五”时期末，“技能人才占就业人员的比例达到30%以上”“高技能人才占技能人才的比例达到1/3”。要实现这样的目标，关键是拿出真招、实招、硬招，让广大技能青年成长有支撑、创新有舞台、奋斗有回报，努力成为知识型、技能型、创新型劳动者。

学校、企业、政府三方联动，让广大技能青年成长有支撑。“十四五”时期，要加快完善现代职业教育制度，创新各层次各类型职业教育模式，为广大技能青年成长成才完善“培养链”、畅通“快车道”。职业院校要抓好源头培育，深化产教融合、校企合作，结合青年技能人才专业特长、岗位职责分配导师，量身定制培养计划、职业生涯规划，根据企业发展需要，探索“订单式”人才培养、“套餐制”培训模式，引导广大技能青年适应当今世界科技革命和产业变革的需要，勤学苦练、深入钻研、勇于创新、敢为人先，不断提高技术技能水平。企业要发挥好育才主体作用，切实把高技能人才培养工作纳入企业年度计划和发展规划，依托企业培训中心、产教融合实训基地、技能大师工作室、劳模和工匠人才创新工作室等载体和平台，通过名师带徒、技能研修、岗位练兵、技术交流等形式，加快形成“只要干得出彩，人生就会精彩”的用人价值导向，在青年中形成“技能成才、岗位建功”的良好氛围，把“知”与“行”、“学”与“用”紧密结合起来。政府相关部门要为广大技能青年交流学习、风采展示、成长成才搭建更多更好的平台，健全终身职业技能培训制度，推动形成人人学技能、有技能、长技能、比技能的技能型社会。

聚焦国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，让广大技能青年创新有舞台。一方面，完善职业技能竞赛体系，定期举办各级各类职业技能大赛，通过技术大比武、职业技能大赛，以赛促培、以赛提质，激发青年技能人才比拼赶超的意识，展示锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，让广大技能青年有机会大施拳脚、大展身手、“破圈出道”，把职业技能大赛打造成让更多优秀人才脱颖而出的精彩舞台。另一方面，围绕全面建设社会主义现代化国家的重大战略、重大工程、重大项目、重点产业培养技能人才。比如，围绕数字中国和乡村振兴战略，实施乡村工匠培育计划和全民数字素养与技能提升行动，吸引更多有志青年走技能成才技能报国之路，使他们的创新才智充分涌动，为增强国家核心竞争力和科技创新能力、推动高质量发展注入更多青春智慧。

探索适应青年技能人才成长规律的评价体系，让广大技能青年奋斗有回报。厚植工匠文化，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，举办“青年工匠”等评选活动，畅通青年技能人才参评“青年五四奖章”等荣誉的通道，让青年技能人才崭露头角，提高职业认同感，让技能成才之路真正成为有奔头、受尊重、可持续的职业选择。探索适应青年技能人才成长规律的评价体系，完善和落实技术工人培养、使用、评价、考核机制，畅通技能人才职业发展通道，完善技能人才激励政策，激发青年人才创新创造活力。广大教师乃至全社会要做技能青年成长成才的知心人热心人引路人，帮助解决技能青年在就业、住房、养老等方面的急难愁盼问题，引导他们争做听党话跟党走的排头兵、建新功立伟业的主力军、本领高能力强的奋斗者、讲团结促和谐的带头人。

（作者：王晓光，系长春工业大学马克思主义学院副院长）

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