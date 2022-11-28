原标题：1761个日夜 只为站上世界级舞台

2015年9月，刚踏入校门的我就被眼前的巨幅海报吸引了，那是马韦欣学姐夺得世界技能大赛优胜奖的照片。技能学子也能站在世界级舞台上为国争光，我心里那团火瞬间被点燃。

2017年12月21日，我加入校集训队，开启了1761天的逐梦故事。2018年11月，我把主攻方向确定为刚刚成为世赛项目的云计算。可没想到，第一次参加国家级比赛，却因失误只取得了第七名。

永不放弃，再战一次，我下定决心。为了在赛场上状态更稳定，我以赛代练，参加了国内外多个邀请赛，在比赛中寻找问题、解决问题。

2020年12月13日，在我加入集训队的第1087天，终于获得了第一届职业技能大赛暨第46届世界技能大赛全国选拔赛云计算项目金牌。最终，我的名字出现在第46届世赛特别赛出征名单上。

这场比赛高手如林，但我越战越勇，以几乎满分的成绩完成比赛。当听到自己夺得金牌的那一刻，我奋力向领奖台跑去。实现我国在该项目上金牌“零”的突破，我做到了。

1761个日夜，带来的不仅是金牌，更是为国争光的信念、技能成才的自信、不畏困难的勇气和刻苦学习的习惯。我想把经验与心得分享给更多技能青年，让他们在世赛舞台上绽放青春光彩。

讲述人：2022年世界技能大赛特别赛云计算项目金牌得主、深圳技师学院毕业生 陈新源

项目团队：记者 张胜、严圣禾、陆健、李宏、张国圣、吴春燕、唐一歌、胡晓军、王洋、颜维琦、王斯敏 通讯员 刘珊伊

(责编：何淼、李依环)