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公考岗位定向招录残疾人的示范意义

2022年11月28日08:05 | 来源：光明日报
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近期，2023年度公务员省考招录陆续启动，不少地区专设岗位面向残疾人招录。如上海明确残疾人专项招录职位实行定向报名，统一考试，单独划定合格分数线；江苏共设置14个录用计划面向符合条件的残疾人招录。

从2023年度公务员省考来看，专设岗位招录残疾人的省份进一步增多，降低开考比例，免收考试费，单独划定分数线等政策支持，充分体现了“不拘一格选人才”的理念，对于推动全社会消除就业歧视，促进残疾人就业具有示范意义。

当前，残疾人就业难仍是亟待破解的问题。一些用人单位宁愿缴纳残疾人就业保障金，也不愿接纳残疾人就业，认为残疾人员工会成为单位的包袱和累赘。事实上，许多残疾人的残疾程度较轻，并不影响正常工作，只要扬长避短，完全能够胜任适合自己的岗位，为社会作出贡献。

根据公务员法和《公务员录用体检通用标准（试行）》，除了警察、煤矿安全监察执法职位、海关货物查验职位等少数职位外，只要具有正常履行职责的身体条件，公务员招录就不应将残疾人排除在外。期待今后能够有更多地方公考专设岗位，开通残疾人“专属通道”，这不仅有助于残疾人进入公务员队伍，实现直接就业，更能带动引领更多用人单位正确认识残疾人的劳动价值，为其提供更多就业机会。

（原载于《北京青年报》 作者：张淳艺 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：何淼、李依环)

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