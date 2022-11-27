人民网北京11月27日电 （记者孙竞）“聚焦实现更加公平、更高质量的基础教育，经过5年努力要实现两大目标。”26日，在首届教育局长高峰论坛上，教育部基础教育司司长吕玉刚指出。

吕玉刚说，一是优质均衡的基本公共教育服务体系基本建立，保障机制更加完善，资源配置更加优化，学校建设标准化水平显著提升，优质教育资源显著扩大，区域教育差距明显缩小，普及普惠水平进一步提高。二是基础教育高质量发展的格局基本形成，中小学思想政治教育吸引力感染力明显增强，课程教学质量稳步提升，教育数字化有效赋能，综合改革有力推进，办学活力充分激发，素质教育深入发展，德智体美劳全面育人水平显著提升。

吕玉刚在报告中谈到，党的十八大以来基础教育发生了格局性变化、取得了历史性成就，为实现“幼有所育、学有所教”“建成世界上规模最大的教育体系”“教育普及水平实现历史性跨越”发挥了重要作用，特别是实现了义务教育有保障和县域基本均衡，为全面建成小康社会作出了积极贡献。“基础教育过去十年的成就，坚定了我们在新时代新征程上，把我国基础教育越办越好的历史自信和行动自觉。”

吕玉刚表示，紧紧围绕充分发挥基础教育在全面建设社会主义现代化国家中的基础性、战略性支撑作用，加快建设教育强国，办好人民满意的教育，要突出重点、狠抓关键，聚焦提质扩优，积极开辟新领域新赛道，不断塑造新动能新优势，进一步明确基础教育在新时代新征程中高质量发展的总体思路、主要目标和重点任务。总体思路一是坚持为党育人、为国育才；二是坚持统筹谋划、突出重点；三是坚持公益普惠、强化保障；四是坚持守正创新、团结奋进。

吕玉刚认为，学习落实党的二十大精神，基础教育要切实做到“五个聚焦”：要聚焦育人根本问题，着力强化培根铸魂立德；聚焦支撑人才战略，着力培育学生创新素养；聚焦实现更高质量，着力提升教育教学效能；聚焦促进更加公平，着力推进优质均衡普惠；聚焦优化治理体系，着力深化教育综合改革。同时，要从构建优质均衡的基本公共教育服务体系、德智体美劳全面培养教育体系、高素质专业化的教师发展体系、教育数字化战略行动支撑体系、科学有效的教育质量评价体系、充满生机活力的教育治理体系“六个方面”，系统谋划建设高质量基础教育体系。

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