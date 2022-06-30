原标题：河北科技大学：培养心怀“国之大者”的新时代人才

2013年7月，习近平总书记来河北调研。河北科技大学师生参加了总书记主持召开的座谈会，聆听了总书记的重要讲话。

沿着总书记指引的方向，河北科技大学围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”等事关教育事业发展的根本问题进行深入再思考，探索新时代人才培养新范式。

“价值塑造、实践锻炼、科技融入”三位一体的创新人才培养目标，成为学校发展新共识。

改革创新，人才培养启新程

“组建各类特色实验班是创新人才培养模式的探索与实践之一。”河北科技大学机械工程学院院长杨光介绍，瞄准国家战略需求，紧跟科技发展步伐，他们打破学科边界，合力打造“新工科”专业，组建了智能制造实验班，机械、智能控制和信息三大学科基础模块有机融合，在锻炼学生多学科思维的同时，提升创新意识和科研能力。

智能制造181班的沈斯佳是实验班的受益者。“记得刚入学不久，学校承办河北省‘挑战杯’科技竞赛，我穿梭于各个展位间，被一件件科技作品吸引，当时我就下定决心也要参与科技创新活动。”今年毕业的他谈起自己的收获，“获得各类科技竞赛国家级奖项7项，授权发明专利、实用新型专利4项……未来的日子，我会继续用学校赋予的科学之光照亮‘科技报国’前行之路。”

着眼于提升学生创新能力，学校开设了60门科技创新系列基础课程、100项教学计划外实验项目，所有实验室面向学生开放。搭平台、拓场地、配导师，科技创新在师生中已成为一种习惯和自觉，参与科技创新活动在河北科技大学蔚然成风。

夏日炎炎，实验室里经常能看到刘昕桐忙碌的身影。“如何利用所学，把家乡的山楂产业做大做强，一直是我的梦想。”该校2020级食品科学与工程专业研究生刘昕桐是地道的承德人，家乡漫山遍野的山楂是打小就定格在其脑海中的画面。得知导师正在进行山楂生物活性物质相关研究，刘昕桐主动申请参与，并决定毕业后返乡，以科技创新助力乡村振兴。

“科技兴则国家兴，科技强则国家强。牢记为党育人、为国育才的使命，学校将不断优化人才培养模式，搭建更加广阔的科创育人平台，培养更多心怀‘国之大者’的新时代青年。”河北科技大学党委书记朱立光表示。

弦歌不辍，科创报国向未来

心怀“国之大者”，更要付诸坚实行动。牢记总书记嘱托，河北科技大学师生以立德为根本、以树人为核心，青春筑梦、科创报国。

“青春只有一次，我们把它给了蓝天。”大学四年，杨泽夏跟随梦想的指引，从一开始的单纯玩航模，发展到从事科技创新活动。他参加过很多该领域的比赛，中国国际飞行器设计挑战赛冠军、英国国际飞行器载重挑战赛冠军、金银铜牌12枚……一系列奖项见证了他的成长。2016年，从英国西英格兰大学航空航天专业研究生毕业后，杨泽夏回到河北科技大学。如今，他是学校创新创业中心的一名老师，负责指导航模队训练。从学生到老师，角色虽变，初心未改。“我的‘根’在河北科技大学，我将继续带领航模队勇于创新，帮助他们实现‘翱翔梦’。”杨泽夏满怀信心地说。

多年来，从航模队里走出了一批批优秀学子，他们有的考取专业航空院校研究生继续深造，有的凭借扎实的专业功底进入无人机模具研发企业并成长为工程师……

河北科技大学积极响应党中央决策部署，充分开发科研助理岗位，让有科研梦想的学生施展拳脚。“去年9月，我应聘成为科研助理，参与了学校与石家庄市政府合作开展的3个环境治理项目，项目成果为石家庄生态环境治理提供了重要技术支撑。”该校环境科学与工程学院科研助理韩振兵讲道，“大学期间，我跟着老师做雾霾治理方面的实验，随着专业学习的逐渐深入，我决定开展专项研究，科研助理这一岗位让理想与现实更近了。”

“我大二开始跟着导师做项目，进企业、跑工厂，了解企业需求，协助企业解决技术痛点。”该校应用化学专业2005届毕业生董志鹏，如今已是河北兰升生物科技有限公司董事长。毕业后，其一直从事精细化工行业，2014年创立了自己的公司，致力于绿色农业发展。随着企业发展壮大，越来越多的优秀学弟学妹加盟该企业，成为公司技术创新的生力军。

“新科技革命和产业变革的浪潮不断迭起，高校作为科技创新和人才培养的主阵地，应切实担负起使命责任，聚焦国家战略需要，瞄准关键技术，培养具有家国情怀、国际视野、面向未来的高素质创新人才。”河北科技大学校长李铁军说。

办学66载，培养30余万名毕业生，化工、制药、食品、钢铁、智能制造等重要支柱产业和新兴产业中，都能找到河北科技大学毕业生的身影。

初心如磐向阳生，百尺竿头再出发。河北科技大学将紧跟国家战略、服务社会需求，深入推进创新型人才培养，在新时代新征程中贡献高校力量。（陈汝健 王 辉）

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