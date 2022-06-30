原标题：三部门联合部署推进企业吸纳就业社保补贴“直补快办”

为加大就业政策实施力度，推动政策速享尽享，助力用人单位稳定岗位、扩大就业，日前，人力资源和社会保障部、教育部、财政部发布通知，部署实施企业吸纳就业社会保险补贴政策“直补快办”行动。

通知要求，各地要深入贯彻党中央、国务院关于稳就业保就业决策部署，坚持突出重点、精准施策，注重数据比对、部门协同，精准锁定吸纳就业困难人员、毕业年度高校毕业生及离校2年内未就业高校毕业生就业的用人单位，加快构建政策找人、无感智办、直补快办的落实机制，扩大政策落实率。

通知明确了四项重点工作：一是加快全程网上经办。要求各地加快建立省级一体化的就业补贴政策申领经办系统，推动政策实现网上申领，为用人单位和劳动者提供补贴申领、资格核对、办理进度查询、资金发放等服务。二是推行“直补快办”模式。改变以往企业上门申请、部门层层审批的工作模式，按月提取企业上月新增参保人员信息，做好与就业困难人员实名库、毕业生信息等比对，主动筛选确定符合补贴条件的单位和人员，主动推送政策。三是优化审核经办流程。加密审核频次，不得简单以季度、年度为频次集中受理审核。进一步优化经办流程，减环节、减材料、减时限，确保主动申请或筛查确定的单位，尽快能享受相关补贴政策。四是防范资金管理风险。细化操作办法，加大风险排查，健全内控体系，杜绝冒领、骗取、套取等现象，严防内外勾结、违规操作、失职渎职等行为。（记者邱玥）

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