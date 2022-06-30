原标题：为了山林间那一抹绿色

“来北京，到爸爸妈妈身边，工作稳定收入还高……”面对父母的苦心劝说，东北林业大学毕业生王楚先依然选择到人烟稀少，地处中俄边境的大兴安岭十八站林业局去工作。

“我的学长学姐都是这么做的，去基层林区我的所学才有用武之地。”接受采访时，王楚先已经在去往加格达奇的火车上，作为学校首批“支林计划”研究生团团长，他将和其他53名毕业生一同奔赴黑龙江林区，服务一线。

一代又一代东林学子在扎根基层、奉献青春中，实现人生价值。

“建校70年来，东北林业大学始终坚持生态报国理念，秉承‘替河山装成锦绣，把国土绘成丹青’的家国情怀，培养绿水青山守护人、金山银山创造者。”东北林业大学党委书记张志坤如是说。

培养扎根山林的青年学子

走进东北林业大学校史馆一号展厅，墙壁上“东林精神——标注塞罕坝”几个大字格外醒目，下方一幅幅老照片诉说着东林学子与塞罕坝的故事。

1962年的塞罕坝，“黄沙遮天日，飞鸟无栖树”，为改变“风沙紧逼北京城”的严峻形势，塞罕坝机械林场建立，计划为京津筑起一道绿色长城。

“祖国林业建设需要我，我要去发挥所学专长。”提及自己的选择，现在87岁的刘滨依然坚定。当时，他还动员同学兼恋人王友兰一起去塞罕坝，面对艰苦的生活和工作环境，二人写下一份决心书：誓不言退，坚守塞罕坝20年。

响应国家号召，包括刘滨在内的47名东林学子放弃了到大城市工作的机会，义无反顾地来到塞罕坝。

从一棵松到百万亩林海，东林学子们同其他建设者一起，创造了荒原变林海的人间奇迹，铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神。

“我个人是渺小的，但因国家需要，在集体里，我们做了一件大事。”刘滨说。

20世纪90年代，一首根据我国首位环保烈士徐秀娟事迹创编的歌曲《一个真实的故事》令听者落泪。时至今日，校友徐秀娟的故事仍在一代代东林学子中流传，每年开学季，学校都会组织入学新生到校园内的徐秀娟雕像前，给他们讲述徐秀娟与丹顶鹤的故事，她的精神被不断传承和发扬。

据统计，建校70年来，东北林业大学培养了20万余名知林、爱林、服务林业的毕业生，他们在祖国的大江南北，在建设美丽中国的道路上勇往直前。

围绕美丽中国做科研

夜深人静，东北林业大学林木遗传育种国家重点实验室里却灯火通明，林木木材形成与环境适应科研团队正在加紧攻关“十四五”国家重点研发计划青年科学家项目——木材形成过程中细胞分裂和分化的分子调控机理。

“木材品质形成的调控机制是一项世界级难题，我们得提升紧迫感，早出成果，助力美丽中国建设。”团队首席科学家李伟说。

近十年，林木遗传育种国家重点实验室选育的30多个树木优良品种，累计推广造林面积超过3万公顷。

围绕国家需求，推进生态文明建设和美丽中国建设一直是东北林业大学科研攻关瞄准的“靶心”。

1987年，在大兴安岭特大森林火灾后的重建中，学校的专家学者与当地科技人员共同合作，研究并应用了21项科研成果，产生的直接经济效益达8.69亿元。学校李坚院士在当时筛选出适于大规模作业的高效灭虫药剂和可以处理千立方米以上楞垛的熏蒸法，不仅为国家减少了上亿元的经济损失，还成为后来国际大规模保存火烧原木的通用做法。

我国著名野生动物学专家马建章院士创造的多个“首次”为中国野生动物保护事业作出巨大贡献,提出的“濒危物种的管理、环境容纳量”等概念，奠定了我国野生动物管理及自然保护区建设的理论基础。

立足龙江大地做服务

“今年，村民栽植的‘黑元帅’又是大丰收，这可多亏了东林的专家。”在黑龙江省泰来县宏程村，驻村第一书记常方圆拿起一个长满黑木耳的菌包介绍。常方圆口中的“黑元帅”是东北林业大学黑木耳培育专家邹莉研发，并无偿提供给泰来县木耳栽植户的木耳新品种。以前，泰来县农民多种植苞米，靠天吃饭。在邹莉的指导下，近千农户尝试栽植黑木耳，每户年均增收5000多元。

不仅在泰来县，邹莉的无偿奉献，每年为黑龙江木耳产业增收达2亿元。

扎根龙江大地，东北林业大学办学70年，也是服务地方经济社会发展的70年。老一辈专家项存悌研发的杨树冰核细菌溃疡病综合防治技术在东北地区得到广泛应用，合计推广防治面积达88511公顷，获得经济效益1.7亿元。陈祥伟教授直接指导、设计建造的示范防护林以及由此辐射推广的垦区防护林有上百万亩，保护耕地、牧场3000多万亩，保守估计每年可增收粮食10亿斤，牧草增产300万斤……

“学校以服务地方经济社会发展为己任，全面加强与牡丹江市、七台河市、伊春市、大兴安岭地区等各地市以及大型林业企业的合作，在森林碳汇、林下经济产业、生态保护与修复、新材料新能源研发、专业人才培养等方面持续发力，全面服务‘绿色龙江’建设。”校长李斌表示。（张士英、李春英、孟姝轶、黄鹏）

(责编：李依环、熊旭)