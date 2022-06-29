六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

青春启航，骊歌未央，心怀炽热，奔赴山海。6月25日上午，清华大学2022年本科生毕业典礼以线上线下结合形式举行。清华大学校长、校学位评定委员会主席王希勤发表讲话，寄语毕业生“任凭风雨，自信征途”。

王希勤勉励同学们，百年人生不避风雨，铸就时代脊梁。清华人的人生之路也必须是不惧风雨、行健不息的自信征途。回首四年大学生活，尽管受到疫情影响，八字班的同学们依然克服了各种困难，圆满完成了大学本科的全部学业，并不断成长进步。王希勤强调，人生之路很长，有平川也有高山，有丽日也有风雨。

他寄语同学们：“你们的未来不仅与民族伟大复兴同步，也会与世界百年变局关联。世界格局的深刻变化一定会给你们的未来带来不少风雨。希望你们秉承‘自强不息、厚德载物’的校训，增强做中国人的志气、骨气、底气，从我做起，从现在做起，努力成为可堪大任的时代新人！”

“沧海横流，更显本色。任凭风雨，自信征途。”王希勤最后说，中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实，祝福同学们在青春的赛道上跑出最好成绩，为祖国为人类更加光辉灿烂的未来贡献力量！

清华大学校长、校学位评定委员会主席王希勤。校方供图

以下为王希勤校长题为《任凭风雨，自信征途》的讲话全文——

任凭风雨，自信征途

——在2022年本科生毕业典礼上的讲话

清华大学校长 王希勤

亲爱的同学们、老师们：

今天，3000多名同学完成大学本科学业，即将踏上人生新的征程。首先，我代表学校向你们和你们的亲友表示热烈祝贺！向悉心培养你们的老师们表示衷心感谢！

我和八字班的同学们特别有缘。四年前，我担任学生军训总指挥，与你们一起完成了“入学第一课”——军训。四年后的今天，我担任校长后的第一场毕业典礼，庆祝的是你们毕业！我还记得2018年9月2日午夜，电闪雷鸣、风雨交加，我经过再三考虑，最终下达命令，并和大家一起从东操出发，开始了20公里军训拉练。雨水打湿了面庞，积水没过了脚面，但我们一起在夜色下坚定前行，顺利走完全程。回到清华园后，紫荆园的师傅们已经给你们备好了姜汤米粥。在食堂窗外看到你们脸上疲惫却惬意的笑容，我想雨中拉练给你们的体验一定很深刻。你们经受了这场“风雨”的考验，用一段难忘的经历开启了大学生活的新篇章。

你们入学这四年来，中国和世界也经历了很多风雨，发生了深刻而复杂的变化，全球性危机不断出现。人们不禁发出“世界怎么了”“人类向何处去”的时代之问。回顾历史，我们会看到，风雨越大，越要坚定自信，坚持走好自己的路。

千年文明不避风雨，走向伟大复兴。中国式现代化道路就是在风雨中摸索出来的。中华民族有五千多年的文明史，为人类作出了卓越贡献。1840年鸦片战争后，中华民族遭受了前所未有的劫难，中国经历了长达一个多世纪积贫积弱、风雨飘摇的岁月，无数仁人志士为救国救民而苦苦追寻。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，带领中国人民栉风沐雨、不懈奋斗，创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。我们在自己选择的道路上昂首阔步，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破，完成了人民生活从温饱不足到总体小康、全面小康的历史性跨越。我们由衷地感到骄傲和自豪！我相信，你们一定会对2019年的国庆节记忆犹新。在庆祝新中国成立70周年庆典上，由清华师生组成的“伟大复兴”方阵走过天安门广场，喊出“祖国万岁，青年加油”的口号，展示了当代青年对伟大祖国的热爱和对强国之路的信心。当然，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际形势错综复杂，单边主义抬头，经济全球化遭遇逆流。我们要更加坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定站在历史正确的一边，向着中华民族伟大复兴和推动构建人类命运共同体的目标踔厉奋发、笃定前行。

万里山河不避风雨，造就巍巍高原。清华大学扎根中国大地建设世界一流大学之路也是在风雨中探索出来的。中国现代大学诞生于近代以来中西文明的交汇和碰撞之中，一路风雨兼程、砥砺前行。一批中国高校已率先实现突破，正在隆起为世界高等教育的高原。清华大学的发展历程，是我国高等教育发展的一个生动缩影。清华从一出生就铭刻着“庚子赔款”的屈辱烙印，清华人也因此铸炼出“耻不如人”的自强精神。1949年4月，冯友兰先生在《解放期中之清华》中说，“清华由游美学务处，清华学堂，清华学校，至清华大学，由南迁到复员，历经帝制、军阀、国民党、各时期的统治，到今成为人民的清华大学，校史与国运，息息相关”。新中国成立以后，清华大学在党的领导下，深深扎根中国大地，秉承爱国奉献、追求卓越的光荣传统，坚持又红又专、全面发展的教书育人特色，锐意改革，不断战胜各种风险挑战，广育祖国和人民需要的各类人才，在建设中国特色世界一流大学的道路上实现了历史性跨越。去年4月19日，习近平总书记来到清华大学考察并发表重要讲话，高度评价清华110年来的办学成就，激励我们乘势而上向更高的目标迈进。还记得在西大操场欢送总书记时，师生们齐声高喊“祖国万岁，清华加油”，那激动人心的场景让我们时时回想、难以忘怀。我们坚信，中国的高等教育是能够培养出大师来的。我们一定能够“高原上出高峰”，经过长期持续努力建成世界顶尖大学！然而，前进的征途从来都不会一帆风顺。当前，党和国家事业发展对科学知识和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切，但是世界高等教育的交流合作受到逆全球化因素的干扰，新冠肺炎疫情也给全球高等教育交流合作带来重重挑战。越是面临阻力，越要迎难而上、坚持开放合作。我们要坚持中西融会、古今贯通、文理渗透的办学风格，坚定教育自信，努力在建设中国特色世界一流大学的征途上走在前列，为人类文明进步事业作出应有的贡献！

百年人生不避风雨，铸就时代脊梁。清华人的人生之路也必须是不惧风雨、行健不息的自信征途。回首四年的大学生活，也许你们会觉得有点遗憾，因为有两年半是在疫情中度过的。你们经历了老师在课堂、你们在家中的在线教学，也经历了你们在教室、老师在线上的在线教学，但你们还是克服了各种困难，圆满完成了大学本科的全部学业，并在这个过程中成长进步。你们是主动担当的战疫“清”年突击队员，勇敢地冲在守护清华园的第一线。你们是可亲可爱的冬奥志愿者，向世界展现了中国青年的真诚友善。你们是与新时代同向同行、共同前进的一代，也是平视世界的一代。看到你们在世界舞台上的那种自信，我感到十分欣慰，这是民族自信在你们身上的体现。但是，人生之路很长，有平川也有高山，有丽日也有风雨。你们的未来不仅与民族伟大复兴同步，也会与世界百年变局关联。世界格局的深刻变化一定会给你们的未来带来不少风雨。习近平总书记指出，“心中有阳光，脚下有力量，为了理想能坚持、不懈怠，才能创造无愧于时代的人生。”我相信，你们与国家、与学校共同经历的这些风雨，一定会让你们对中华民族共同体意识、人类命运共同体意识和人与自然生命共同体意识有更深刻的思考和体会。我也相信，凡是打不垮你们的风雨，都会让你们更强大！希望你们秉承“自强不息、厚德载物”的校训，增强做中国人的志气、骨气、底气，从我做起，从现在做起，努力成为可堪大任的时代新人！

沧海横流，更显本色。任凭风雨，自信征途。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。同学们，我相信你们已经做好了准备，祝福你们在青春的赛道上跑出最好成绩，期待你们为祖国为人类更加光辉灿烂的未来贡献力量！

祝同学们毕业快乐！

(责编：孙竞、熊旭)