六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月10日上午，天津大学举行2022届学生毕业典礼。数千名毕业生通过现场观礼和观看直播的方式“千里共云端”，一同见证分享学业有成的喜悦，告别母校奔赴远方。天津大学校长、中国工程院院士金东寒作了题为《走好脚下的成才之路》的毕业讲话。

金东寒深情寄语毕业生，走到任何时候，去往任何地方，都能够饮水思源、懂得回报，在大是大非面前旗帜鲜明，在严峻考验面前无所畏惧，让青春在奋斗中闪光，同人民一道拼搏、同祖国一道前进。在服务祖国和人民的时代浪潮里，要有卷起巨浪的勇气，更要有甘于平凡、勇于奉献的坚守，做一朵普通却坚持奔涌的小浪花，也可以收获无悔的青春！

金东寒勉励大家，成才之路不一定会创造人生奇迹，但一定要有奋发向上的轨迹；成才之路不一定非要跑得最快，但一定需要屡败屡战的韧性；成才之路不一定拥有鲜花掌声，但应有进一寸有一寸的欢喜。“无论你们走得多远，母校都会一直牵挂你们；无论你们走得精彩或平凡，母校都会一直支持你们！愿你们活成自己想要的模样！”金东寒说。

天津大学校长、中国工程院院士金东寒。校方供图

以下为金东寒校长题为《走好脚下的成才之路》的毕业讲话节选——

亲爱的同学们、老师们：

大家上午好！疫情阻挡不了毕业季如约而至的脚步，这几天，校园里随处可见身着学位服拍照留念的身影，我们知道又有一批学子要从天大出发、踏上新的人生旅程。虽然由于众所周知的原因，我们今天的毕业典礼形式变了，但是我们对同学们的深情祝福永远不会变。在此，我谨代表学校，向全体毕业生表示热烈的祝贺！向悉心指导你们的老师和关心支持你们的家人表示衷心的感谢！

这一周，我们迎来了二十四节气中的芒种，芒种的“芒”字，是指麦类等有芒植物的收获，“种”字，是指谷黍类作物播种的节令，这是一个收获幸福、种下希望的美好时节。正如今天的你们，在校园里付出了勤奋和努力，收获了积极向上的人生态度，收获了受用一生的学识能力，收获了相知相伴的同窗友谊。又如今天的你们，站在人生新的起点上，种下实现自我理想的希望，种下服务祖国和人民的希望，种下增进人类福祉的希望。相信你们在未来的路上，都会不忘播种，勤于耕耘；播种希望，收获梦想。

回望百年，你们的天大学长们始终把青春播撒在民族复兴的征程上，把光荣镌刻在历史行进的史册里。时代各有不同，青春一脉相承。如今，接力棒交到你们手里。你们生逢盛世，在校期间迎来了建党百年的辉煌时刻，见证了我国取得脱贫攻坚的全面胜利，目睹了北京冬奥会、冬残奥会的成功举办。你们使命在肩，熠熠生辉的中国梦，正指引着你们怀揣梦想、阔步前行。

同学们，你们完全能够在新时代走好脚下的成才之路。在你们中间，材料学院的董哲同学，与其他退役大学生战友写下《抗疫请战书》，按下鲜红的手印，许下守护平安校园的誓言，毕业后他将前往清华大学延续新的求学之梦；精仪学院的万艳同学，既研制成功全自动核酸检测系统，又创作完成近万字科幻小说，毕业后她将前往甘肃宕昌支教，相信她一定会成为孩子眼中的“全能老师”；刚刚发言的化工学院叶展鹏同学，参与研发全球首款性能优异的小口径人工血管，毕业后他将远赴中国工程物理研究院工作，他说，要带着不断攀登科技高峰的干劲，到祖国最需要的地方建功立业。同学们，在你们身上，我们看到了传承的天大品格，你们无愧为新时代的天大人，学校为你们感到骄傲！

同学们，我一直认为，人生最浪漫的事莫过于：祖国召唤时，我们正青春。在临别之际，我想再叮嘱几句，愿你们走得更稳、更远、更无悔。

希望你们不忘来路。越是往前走、向上攀，越是要善于从走过的路中汲取智慧、提振信心、增添力量。

不忘来路，应筑牢理想信念，积蓄前进动力。同学们，天大人如何做到不忘来路？在我们光荣的校史中就能找到答案，那就是牢记“兴学强国”的使命。我们今天努力学习知识、练就本领、锤炼品格，为的是明天能够更好地为国家富强、民族振兴、人民幸福而奋斗。

不忘来路，还应常怀感恩之心，常为感恩之行。你们每个人拿到的母校专属毕业证书，都承载着党的期望、民族重托，也包含着学校期许、家人期待。老师们像蜡烛一样燃烧着自己，为的是照亮你们，让你们成为栋梁之才。希望你们走到任何时候，去往任何地方，都能够饮水思源、懂得回报，在大是大非面前旗帜鲜明，在严峻考验面前无所畏惧，让青春在奋斗中闪光，同人民一道拼搏、同祖国一道前进。

希望你们坚定去路。你们进入社会难免会受到多元文化、各种观念的冲击，也可能会遭遇名利诱惑、情感纠葛，还可能面临工作挫折、生活压力，或许你们会踌躇、会彷徨。

此时此刻，我想与你们一起向刚刚离开我们的老学长——余国琮院士致敬，让他的故事告诉我们如何坚守价值追求。1950年，面对新中国建设的需要，留学在外的余先生说：“我的祖国需要我，我不能推脱这个责任”，毅然回到了祖国。面对国外技术的重重封锁，余先生始终牢记周恩来总理“一定要争一口气”的重托，日复一日坚守在科研前线，研发成功浓缩重水的“两塔法”技术，为新中国核技术起步和“两弹一星”的突破作出了重要贡献。面对巨大的荣誉，余先生不务虚名、潜心育人，85岁仍坚持给本科生上课，90岁还指导博士生科研，百岁仍伏案工作总结科研经验。

同学们，余先生虽然离开了，但他一生坚守爱国奉献的精神永远激励着我们砥砺前行。未来路上，坚守从来不是一件容易的事情。登上胜利高峰的时候，要坚守清醒；踏入挫折低谷的时候，要坚守自信；而最可贵的，是对平凡的坚守。当看到同伴取得成功的时候，要善于为他人喝彩、送上热烈的掌声。任何时候，都不要着急，要专心致志、埋头苦干，不凡的高光时刻恰恰出自平凡的日积月累。希望你们在服务祖国和人民的时代浪潮里，要有卷起巨浪的勇气，更要有甘于平凡、勇于奉献的坚守，做一朵普通却坚持奔涌的小浪花，也可以收获无悔的青春！

希望你们勇闯新路。青年是常为新的，最具创新热情，最具创新动力。“矢志创新”是天大人不懈的追求。研发国际先进的制冰技术，为北京冬奥场馆铺就“最美、最快”的冰；设计再造火星表面，助力“天问一号”火星探测器成功着陆；自主研发“妙手”微创手术机器人，实现了我国在远程手术领域的世界领跑……我们用一张张亮眼的科技创新成绩单，让拥有近127年悠久历史的天大不断迸发出新的创新活力。

你们更是勇于探索、敢于创新的一代，新工科毕业设计项目“天津大学智慧校园海陆空智能无人系统安全巡查平台”，就是你们这届毕业生们用创新实践送给天大的毕业礼物。你们以建设智慧校园为出发点，构建了由无人机、无人船、无人车组成的海陆空协同无人探测与追踪平台，为北洋园校区的安全巡检保驾护航。

同学们，创新是一种思维、一种勇气、一种方法，道路平坦的时候要勇于用创新的精神开拓进取，上下求索、朝夕不倦，朝着梦想笃定前行；道路泥泞的时候要善于用创新的方法攻克难关，逢山开路、遇水架桥，不惧风雪一往无前！

同学们，成才之路不一定会创造人生奇迹，但一定要有奋发向上的轨迹；成才之路不一定非要跑得最快，但一定需要屡败屡战的韧性；成才之路不一定拥有鲜花掌声，但应有进一寸有一寸的欢喜。只要你们脚踏实地一步一个脚印，就一定能走好这条成才之路。

同学们，今天的毕业典礼虽然没有以往的盛大，但是，你们依然可以通过创新让它更有仪式感。在典礼结束后，你们可以用各种方式，向陪伴你的同学说一句：毕业快乐！向培养你的家人、老师说一句：谢谢您！向支持你的朋友、知己说一句：一起走！而我要代表天大对你们说：无论你们走得多远，母校都会一直牵挂你们；无论你们走得精彩或平凡，母校都会一直支持你们！愿你们活成自己想要的模样。谢谢大家！

(责编：孙竞、熊旭)