记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

昆山杜克大学是经中国教育部批准设立的一所中外合作大学，由美国杜克大学与中国的武汉大学联合举办，致力于打造世界一流的以通识博雅教育为特色的大学，以高等教育的国际化创新探索为使命，为来自全球各地的学生提供优质国际化的本科和研究生教育。

人民网：2022年昆山杜克大学首届本科生毕业去向如何？

昆山杜克大学：首届中国本科毕业生共173人，在选择出国留学深造的中国毕业生中，超过80%的学生收获了美国常青藤大学、美国排名前十大学以及牛津剑桥等大学的研究生录取通知书，包括10封哈佛、15封耶鲁和55封哥伦比亚和105封美国杜克大学的录取通知书。其中，18名中国本科生获得耶鲁、芝加哥、康奈尔、杜克、剑桥等名校的直读博士的录取。选择直接就业的中国毕业生人数较少，也已经收获了国内外知名企业的录用通知书。

人民网：请您向考生介绍一下学校的本科教育模式优势和特色。

昆山杜克大学：昆山杜克大学的特色之一是其耗时三年打造的创新型国际化本科教育。第一，与国际接轨的课程内容，全英文授课，超过80%的课程都是不超过20个人的小班教学。第二，学校为每个本科生从大一入学的第一天开始就配备了专属的个人教授导师，为学生提供学习方法、课程和专业选择、升学深造等方面的指导。第三，本科生有很多的机会广泛参与教授的各种研究项目，锻炼研究能力和科学思维，甚至发表国际期刊论文。在大三和大四期间，每个学生都会在教授导师的指导下以及学校各个学术部门的支持下完成一个称为“标志性成果”的个人学术研究作品。这些科研经历和成果不仅能够极大促进学生将所学到的知识进行融合和创新，还能够让他们在将来申攻读名校的硕士甚至博士研究生的时候拥有明显的竞争优势。第四，学校所有的本科生在大三的时候都可以去美国杜克大学学习最长半年的时间，获得非常宝贵的在沉浸式学习体验。

此外，学校在全球范围内利用杜克大学的影响力并严格按照杜克的师资聘用标准，为昆山杜克招募了真正世界级的全职教授团队，并直接派遣部分教授来昆山杜克执教，确保教学品质与美国杜克同等。学生毕业将会获得美国杜克大学颁发的学士学位证书，还有昆山杜克大学的学位证书和毕业证书。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？考生报考时需要注意什么？

昆山杜克大学：昆山杜克大学采用的“通识博雅”本科教育模式，适合有较强的好奇心、探索精神、冒险精神、主动学习能力、自我管理能力、领导力潜质，渴望成为拥有全球竞争力的栋梁之材的学生。学校不认为高考分数能够完全体现学生未来成为各行各业领袖型人才的潜质，希望通过学校独特的“5-4-1”综合评价录取模式（高考50%、综合评估40%、高中学业水平测试10%），来更好地实现考生和学校之间的双向了解、双向选择，因为只有充分认可并且适合昆山杜克大学“通识博雅”教育的学生才能够在昆山杜克主动把握各种学习资源、充分释放自己的潜力，从而实现我们的人才培养目标。

学校希望选拔到的学生是多元化的，而不是千人一面，他们有着各自不同的经历、才华和理想，渴望接受国际化的大学教育，对世界和自己未来的人生充满好奇心，有开阔的视野和胸怀，希望通过不懈努力实现自己独特的人生价值。学校的综合评价录取模式对申请者的评估是非常全面的，除了高考成绩之外，考生所有的成就和才华都能够有机会展示并得到认可。如果有什么是我们特别希望在学生身上看到的，那就是与昆山杜克大学本科教育的“契合度”。

提醒注意的是，有兴趣报考昆山杜克大学的高三学生必须在每年的春节假期结束之前提交网上入学申请材料，并参加学校的综合评价。

人民网：贵校专业设置如何？

昆山杜克大学：学校本科专业体现跨学科交叉特色，涵盖若干学科领域方向，范围比传统专业更加宽泛。目前，学校提供14个本科专业，包括数据科学与大数据、经济学、全球健康、应用数学和计算科学、分子生物科学、环境科学、媒体与艺术、行为科学、计算机科学等等。所有本科生都可以在大一大二期间对不同的课程和学科进行体验和探索，最迟在大二下学期选定最适合自己的专业。

学校的招生录取模式也反映了学校国际化通识博雅本科教育的理念，采用“综合评价+高考”的录取模式，看重学生的全面素养以及领导力、创新力潜质。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

昆山杜克大学：本科生入学时无须选择专业，可选择不同的选修课和核心课程来发掘个人的学科兴趣与方向；学生在此期间获得专业的学术指导，并最晚于大二下学期确定专业。本科各专业既涵盖广义的跨学科核心内容，又聚焦各专业领域的重点知识，每个专业都可根据学生不同的学习重点而提供不同的专业方向。所以，在昆山杜克大学不存在“转专业”的问题，因为所有学生都能够自由选择最最喜欢、最适合自己的专业。

奖助学金方面，所有申请者都将自动纳入奖学金的评估范围，无需单独申请。 学校将向入学申请综合评估的过程中展现出优秀素质的申请者授予不同额度的奖学金，最高可覆盖四年全额学费。对于符合学校录取条件，但家庭无法承担学习和生活费用的申请者，可按要求提供真实有效的家庭经济状况信息，学校将根据实际情况向符合条件的申请者颁发不同额度的助学金，最高可覆盖四年全额学费。

(责编：郝孟佳、熊旭)