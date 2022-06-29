研讨会现场。校方供图

6月28日，以“‘双减’背景下‘课内＋课后服务’课程一体化建设的育人实践”为主题，2022年北京市课程整体育人项目系列研讨会（潞河中学附属学校专场）线下线上同步举办，多名专家、学者、一线教师和学生代表参加本次研讨。

会上，北京市通州区教师研修中心院长孙翠松介绍了“双减”政策实施以来，通州区在课程建设方面的重要举措和实践经验，并从制度先行、课程赋能、科研助力、成果培育四个角度进行了阐释。北京市通州区教师研修中心课程办苗绮云教研员从聚焦一个目标、围绕两条路径、深化三项机制三个方面介绍了通州区课程整体育人的实践研究和有效探索。

北京市潞河中学附属学校校长孙会芹作了题为《构建潞河附属“养正”课程，促进学生全面而有个性的发展》的课程报告，详细介绍了学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务的思考与实践。同时阐述了学校文化理念体系与实践体系，“生命立意、多元绽放”“课内＋课后服务”课程一体化建设的“养正”课程体系，以及“双减”背景下学校课程方案的优化实施等。

孙会芹认为，做好课程整体育人工作，要在课程实施中着力夯实课堂教学、提高课堂教学实效性；发挥学校教育主阵地作用，丰富学校课程供给；重视课程的综合化实施，多学科融合的综合实践活动、项目式学习，突出“做中学、用中学、创中学”，培养学生的核心素养；探索家校社协同育人，通过开发家校共育课程、开展馆校合作等方式形成育人合力，最大限度发挥课程育人功能，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。

据悉，本次活动由北京市教科院基础教育课程教材发展研究中心、北京市教育学会课程发展专委会主办，北京市通州区教委和研修中心协办，潞河中学附属学校承办。活动当天，还通过课堂观摩、特色课程剧、课程沙龙汇三方面展示了“养正”课程建设的实践样态。其中，课堂观摩共展示了10节课，涵盖二至六年级8个学科，涉及基础课程、拓展课程、实践课程三个层次。

(责编：李依环、熊旭)