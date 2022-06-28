六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

人民网北京6月28日电 （记者孙竞）“大家今天就要从北大起航，驶向新的广阔天地，希望你们自觉当好北大精神的传承者、弘扬者，牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，为中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。”今天，北京大学举行2022年本科生毕业典礼暨学位授予仪式，北京大学党委书记、校学位评定委员会主席郝平为毕业生们送上毕业赠言。

郝平表示，四年来，同学们勤于学习、勇于实践，培养了北大人的情怀、使命和担当，在新中国成立70周年之际再次喊响了“团结起来、振兴中华”的时代强音，在党的百年华诞时发出了“请党放心、强国有我”的铿锵誓言，传承“爱国、进步、民主、科学”的精神，茁壮成长。

“特别是近两年半以来，大家积极应对新冠疫情带来的严峻考验，不断塑造和升华你们人生的境界。今天，同学们将从燕园出发，希望同学们今后无论走到哪里，都要把疫情‘大考’带来的磨练作为一生的精神财富，写好人生新的篇章。”郝平谈到。

郝平表示，希望同学们带着“以天下为己任”的使命意识和担当精神，主动思考和解决时代提出的课题；践行勇于奉献的精神，用辛勤的付出，为国家和民族复兴贡献力量；培育团结互助的精神，把个人的奋斗融入团队、融入集体；保持开拓创新的精神，努力成为国家建设的栋梁。

“同学们正值最美好的年华，你们人生的黄金时期将贯穿实现第二个百年奋斗目标的全过程。希望你们不惧风雨、勇挑重担，用青春的智慧和汗水创造出优异的成果，努力成为国家建设的栋梁。”郝平说。

(责编：李依环、熊旭)