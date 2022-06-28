人民网北京6月28日电 （记者李依环）教育部今天举行的新闻发布会上，教育部语言文字信息管理司司长田立新介绍，截至2021年底，联合国教科文组织、联合国粮食及农业组织、世界旅游组织等10个联合国下属专门机构将中文作为官方语言，180多个国家和地区开展中文教育，76个国家将中文纳入国民教育体系，外国正在学习中文人数超2500万，累计学习和使用中文人数近2亿。

田立新表示，十年来，教育部推进国际中文教育高质量发展。制定发布首个面向外国学习者、全面评价其中文水平的规范标准《国际中文教育中文水平等级标准》，目前已向海外发布8个语种的对照版，与20多个语言教育机构进行标准对接；建设全球中文学习平台，建成两年即发展用户600万人、覆盖全球182个国家和地区，平台总访问量突破亿次；建立海外普通话水平测试站，打造中文水平考试（HSK）品牌。

田立新谈到，十年来，我国贡献中国智慧、中国方案。2014年与联合国教科文组织在苏州共同举办以“语言能力与人类文明和社会进步”为主题的世界语言大会并发布《苏州共识》；2018年在长沙共同举办世界语言资源保护大会，发布联合国教科文组织首个以“保护语言多样性”为主题的永久性文件《岳麓宣言》，为世界贡献中国智慧、中国方案；在海外出版英、俄、日、韩文版《中国语言生活状况报告》，扩大我国语言文字事业国际影响力。

十年来，我国加强双边和多边语言文化交流。田立新表示，教育部推进中俄、中法、中德以及中国与东盟等双边和多边语言文字国际交流合作，进一步扩大我国语言文字事业的“国际朋友圈”；举办中俄语言政策论坛、首届中国—东盟语言文化论坛，填补中俄、中国与东盟高层次语言文化交流的空白；举办中法语言政策与规划研讨会，签署国家语委首个双边合作协议《国家语委与法国文化部关于语言政策交流合作协议》。

此外，自2017年，以“语言，让世界更和谐，文明更精彩”为主题，成功举办三届中国北京国际语言文化博览会和“语言科技与人类福祉”等系列国际语言文化论坛，填补世界华语区空白，吸引近百位国际组织代表和外国驻华使节参加、近千位专家参与交流研讨、十余万人次观展。

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