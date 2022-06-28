人民网北京6月28日电 （记者李依环）教育部今天召开“教育这十年”“1+1”系列第六场新闻发布会，介绍党的十八大以来语言文字事业改革发展成就。会上，教育部语言文字应用管理司司长周为介绍，十年来，全国普通话普及率从70%提高到了80.72%，识字人口使用规范汉字的比例超过95%，文盲率下降至2.67%。

周为表示，十年来，国家通用语言文字推广普及取得历史性进展。一是实施推普助力脱贫攻坚行动计划和国家通用语言文字普及攻坚工程，助力决战决胜脱贫攻坚；二是实施推普助力乡村振兴计划和国家通用语言文字普及提升工程，助力推动共同富裕；三是全面加强国家通用语言文字教育教学，服务落实立德树人根本任务；四是加强规范标准体系建设，为满足语言文字应用提供基础保障。

“十年来，语言文字战线坚持固本强基、守正创新，治理能力和水平不断提升，大语言文字工作格局不断健全。”周为谈到，语言文字工作治理体系发生格局性变化。具体做法方面，建立健全体制机制，确立了“党委领导、政府主导、语委统筹、部门支持、社会参与”的新时代语言文字工作管理体制；加强语言生活引导；提升科研保障和引领能力；夯实人才队伍基础。

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