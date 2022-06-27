本报北京6月26日电 （记者朱竞若、王昊男）6月9日至26日15时，北京市累计报告396例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区和经济技术开发区。坚持“动态清零”不动摇，坚持“快、严、准、细、实”总要求。当前，北京正高效统筹疫情防控和经济社会发展，严格落实“四方责任”，防风险、防漏洞、防反弹，持续巩固抗疫成果，尽快清零收尾。

6月26日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，分别在通州区和经济技术开发区，均为隔离观察人员。经济技术开发区充分发挥8小时应急处置机制作用，按照“以快制快、部门协同、并行联动”原则，边流调、边排查、边管控、边横传。流调显示，该例感染者轨迹与此前确诊病例高度重合，相关风险点位均已进行管控，目前正进一步排查新增风险点位和风险人员。通州区迅速启动应急处置机制，对新增病例关联风险点位和风险人员落实管控措施。截至26日15时，初步判定密接、同时空密接人员40人，次密接及高风险人员12人，核酸检测结果均为阴性；采集环境点位60个，检测结果均为阴性。

6月26日，2022年北京市中考顺利结束。根据相关安排，北京全市中小学生27日返校，幼儿园7月4日返园；封控区、管控区和居家隔离的学生，继续居家学习。目前，学校的各项准备工作均已就绪。北京市委教育工委副书记李奕介绍，北京将坚持常态化核酸抽检制度，中小学师生在校期间，每周开展2次核酸检测，每次至少间隔48小时，每次抽检应保持适当的抽检比例；保安、食堂、保洁、宿管等重点人群，按照行业规定进行核酸检测；原则上每周进行1次校园环境采样。

一手抓防控，一手稳增长。作为统筹疫情防控和经济社会发展的重要举措，日前，北京召开重大项目落地工作调度会，对加快重点项目进度、破解关键难点问题等进行协调调度，狠抓重大项目落地转化，发挥有效投资对经济发展的带动作用，确保经济运行在合理区间。同时，北京市面向社会公开推介155个项目，总投资1456亿元，为5年来最高。目前，已有111个项目明确了拟引入社会资本的额度，共计745.6亿元。北京市发改委相关负责人介绍，今年1月到5月，北京本市民间投资实现同比增长14.7%，高于全国10.6个百分点，占全市投资比重39.5%，达到5年来最高水平。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 14 版）

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