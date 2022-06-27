在四川省中江县城西小学西山校区，四川省中江县留守儿童艺术团团长刘春香（后）给孩子们过集体生日。新华社发

江西省南昌市分宜县洞村中心学校音乐老师钟琳珊（左二）带着留守儿童在户外练歌玩耍。新华社发

【奋进新征程 建功新时代·伟大变革】

开展“孤儿医疗康复明天计划”，2004年至今共投入17亿元，惠及残疾孤儿22.3万人次。

截至2020年年底，全国共有独立的儿童福利和救助保护机构760个，比2010年增加280个。

截至2021年年底，全国共配备乡镇（街道）儿童督导员5.5万名，村（居）儿童主任66.7万名。

儿童是国家的未来、民族的希望。

近10年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民政部指导各级民政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，我国儿童福利与未成年人保护事业不断迈上新台阶：

印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》《关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的意见》等，儿童福利与未成年人保护政策体系进一步完善；开展“孤儿医疗康复明天计划”，2004年至今共投入17亿元，惠及残疾孤儿22.3万人次；截至2021年年底，全国共配备乡镇（街道）儿童督导员5.5万名，村（居）儿童主任66.7万名……

一项项举措、一组组数字的背后，映射出各级民政部门的决心与责任。如今，在党和政府的关心关爱下，一朵朵祖国的花朵正向阳而生、乐享童年。

为留守儿童等群体撑起一片蓝天

2020年，李建红成为广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇那重村的儿童主任。在她心中，儿童主任就要为孩子们健康成长保驾护航。

南方的夏天，村里的孩子喜欢到河道、水库、池塘游泳戏水，安全隐患极大。李建红带孩子们实地走访，当孩子们看到池塘旁没有防护栏时，建议安装防护栏，“我们把意见反映后，村委会不仅很快给池塘装了防护栏，还放置了救生圈等急救物品”。

“陪伴是最好的教育。”李建红对此深有感触。一有时间，她就会组织孩子们开展体育比赛和游戏活动。游戏结束后，孩子们意犹未尽，看着他们的笑脸，李建红很欣慰。

“能通过自己的努力，守护孩子们健康成长，我很自豪。”李建红说。

以李建红为代表的儿童主任是基层儿童工作队伍建设的缩影。基层儿童工作队伍特别是乡镇（街道）儿童督导员、村（居）儿童主任工作在一线，直接服务家庭和儿童，是儿童关爱服务在基层落地的关键。

2017年，民政部在全国大力推进基层儿童工作队伍建设，特别是2019年民政部等10部门出台《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》后，各地加快建立基层儿童工作队伍。2019年，民政部牵头组织编写《儿童督导员工作指南》（指导版）和《儿童主任工作指南》（指导版），进一步提升基层儿童工作队伍的工作能力和水平。

截至2021年年底，全国共配备乡镇（街道）儿童督导员5.5万名，村（居）儿童主任66.7万名。他们既做孩子们的“妈妈”，也做孩子们的朋友，为农村留守儿童和困境儿童撑起一片蓝天。

关爱儿童就是守护未来。

近年来，湖南普遍建立以专业社工服务为支持，以个人—家庭—学校—社区—社会等为着力点的“1+N”精准服务未成年人关爱保护体系：在株洲市，对农村留守儿童等群体的关爱服务由“1名社工+1名志愿者+1位老师+1名儿童主任+1位监护照料人”共同完成；在怀化市，由市未成年人保护工作领导小组办公室(市民政局)联动社会组织、儿童主任等建立临时帮扶小组，确保疫情期间农村留守儿童等群体得到妥善照料。

10年来，民政部会同相关部门持续开展“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动，并推动劳动密集型企业助力农村留守儿童等群体关爱服务工作。会同国资委连续5年指导中国建筑集团开展农村留守儿童关爱服务“百场宣讲进工地”活动，累计参与活动人数超过900万。

“今后，我们将构建以地市和县级未成年人救助保护机构、乡镇（街道）未成年人保护工作站、村（居）民委员会妇女儿童工作委员会为阵地，以乡镇（街道）儿童督导员、村（居）儿童主任以及专业社会工作者为主要工作力量，以未成年人保护相关社会组织、志愿者、爱心人士为重要补充的关爱保护工作网络，让农村留守儿童等群体，享受社会主义大家庭的温暖。”民政部儿童福利司有关负责人表示。

切实维护未成年人合法权益

2021年8月，安徽省滁州市定远县孤残儿童郭某的遗弃案件，成为新修订的未成年人保护法实施后，安徽第一例由民政部门报案、司法机关追责的未成年人保护案件。

2017年11月，郭某被父母遗弃，后被有关部门送至定远县未成年人保护中心。政府部门多次与郭某父母沟通，但他们拒不履行监护责任。2021年3月，定远县民政部门作为郭某的临时监护人，依法递交刑事控告状和报案材料，追究郭某培、周某然遗弃罪。经审理，定远县人民法院判决郭某培、周某然犯遗弃罪，分别判处有期徒刑1年6个月，判决撤销郭某培、周某然对郭某的监护资格，指定县民政局为郭某的监护人。

“此案说明民政部门不再局限于为陷入监护困境的未成年人提供基本生活、教育等救助，而是牵头凝聚‘家庭、学校、社会、网络、政府、司法’六大保护合力，共同守护孩子健康成长。”民政部儿童福利司有关负责人表示。

制度为纲，纲举则目张。

2014年，民政部等部门联合印发《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》，建立未成年人行政保护与司法保护衔接机制；2017年，民政部研究编制《受监护侵害未成年人保护工作指引》，指导各地民政部门依法规范开展受监护侵害未成年人救助保护工作；2020年，民政部提请国务院联防联控机制印发《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》，疫情期间全国排查共有15个省份发现报告并救助保护了393名因疫情影响造成监护缺失儿童。

10年来，我国大力推进儿童权益保护法律法规体系建设，针对儿童的违法犯罪行为受到严厉打击。2020年，全国未成年人得到法律机构援助共计120497人次，比2010年增加32967人次。

守护未成年人，就是守护祖国的未来。

2022年6月16日，由民政部儿童福利司主办的“地铁有爱，伴你同行”宣传活动分别在北京地铁6号线和15号线启动，全国首批6辆未成年人保护主题地铁列车正式发车。活动分别设置了家庭保护车厢、学校保护车厢、社会保护车厢、网络保护车厢、政府保护车厢、司法保护车厢。每个车厢聚焦一个宣传主题，让群众不断提升关心关爱未成年人的意识。

“新修订的未成年人保护法施行一年来，顶层制度规划不断完善，家庭保护措施有效落实，学校保护更加全面深入，网络保护工作扎实开展，政府保护工作不断夯实，司法保护工作不断加强，社会保护工作有序开展，全社会关心关爱未成年人健康成长的氛围显著增强。”民政部儿童福利司有关负责人表示。

儿童福利保障制度不断完善

儿童福利是我国社会保障体系的重要组成部分。习近平总书记强调，对儿童特别是孤儿和残疾儿童，全社会都要有仁爱之心、关爱之情，共同努力使他们能够健康成长,感受到社会主义大家庭的温暖。

10年来，各级民政部门坚决贯彻落实习近平总书记对孤儿保障工作的重要指示批示精神，不断完善孤儿保障政策和工作体制机制，扎实做好孤儿保障工作。

走进陕西省宝鸡市儿童福利院儿童家庭养育综合楼，家庭养育模式房、集中养育室等特色养育教育设施齐全，180多名孤弃儿童或围在“父母”身边嬉戏，或在老师、护理员的带领下进行学习和训练。

据福利院办公室主任许旋介绍，福利院还升级院内卫生所，建立了二级专科康复医院，儿童足不出户就能就医；成立渭滨区培智教育中心分校，42名儿童有了学籍。福利院养育模式从原来以养为主，发展到养、治、教、康、置结合。

为呵护儿童健康成长，民政部先后出台《儿童福利机构管理办法》等一系列规章制度，特别是2021年5月，民政部等14个部门联合出台《关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的意见》，明确到2025年，全面完成儿童福利机构优化提质和创新转型工作。截至2020年年底，全国共有独立的儿童福利和救助保护机构760个，比2010年增加280个；机构共有床位10.1万张，比2010年增加4.5万张。

10年来，儿童福利工作不断加强顶层设计，提高保障标准，丰富保障内容，提升服务水平，服务对象由孤残儿童向事实无人抚养儿童等特殊困难群体拓展，服务内容由单纯物质供给为主向物质加精神服务迈进，儿童福利保障制度不断完善。

——截至2021年年底，全国集中养育孤儿平均保障标准达每人每月1697.4元；社会散居孤儿平均保障标准达每人每月1257.2元，远高于其他困难群体保障标准。

——2004年，民政部启动“明天计划”项目，对0-18岁且具有手术适应症的孤残儿童进行手术康复治疗。截至目前，已累计投入福彩公益金17亿元，近22.3万人次残疾孤儿得到了手术治疗和康复训练。

——实施残疾儿童抢救性康复项目，建立实施残疾儿童康复救助制度。2011年以来，全国共有126.6万人次0—6岁残疾儿童接受康复救助服务。

…………

十年春秋，硕果累累。童真的笑脸，是最迷人的画卷。

民政部儿童福利司有关负责人表示，儿童福利工作饱含着党中央的关怀、民政人的深情。当前，儿童福利保障对象已从孤儿拓展到艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童等困境儿童；儿童福利保障内容已从基本生活保障拓展到康复、医疗、教育等综合保障，这些多层面的政策措施，必将成为儿童健康成长的坚强后盾。

（记者 任欢）

(责编：孙竞、何淼)