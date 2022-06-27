苏州农业职业技术学院党委书记 傅兵

新职教法于今年5月1日起正式施行，首次明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。现代教育聚焦于培养健全人格，培养劳动能力、劳动意识、劳动技能。

建校一百一十余年来，苏州农业职业技术学院“立德树人，强农兴农”的初心使命不变，在“立足苏南，服务三农，紧扣特色，争创一流”的办学思路下，以培养乡村振兴人才为目标，引导学生坚定中国特色社会主义道路自信,践行“勤勉崇农、实干创新”的苏农精神。

品牌活动聚焦为农本色

学校坚持立德树人根本任务，高度重视文化育人工作，凝练各二级学院专业文化，统合校内外文化育人平台和育人资源，把校园文化与时代特征、地域特色、办学传统、专业发展相融合，致力于打造“江南农耕文化弘扬者、园艺职业教育开拓者、苏州园林技艺传承者、智慧农业建设领跑者、国际职业农民培育和输出探路者”等五张名片。充分考虑职教学生的学习特点，学校以特色活动为抓手，让学生在聚焦、参与、深入、感悟的过程中体会“为农”内涵。打造校园特色品牌“劝农大学堂”，形成“劝农大讲堂”“劝农文化节”相融合的耕读传家校园文化氛围，引领涉农专业大学生树立“大国三农”情怀、厚植服务乡村振兴理想。

学校还广泛开展“农耕文化节”“苏农三点半”“一院一品一特”等主题活动，融合苏农文化特色、农耕文化气息、专业文化特点和青春创意活力，以“学农、爱农、敬农”的文化品位和精神内核，在师生中形成浓厚的“为农”氛围。举办苏农首届大学生网络文化节，鼓励学生立足专业，挖掘亮点特色，创作更多优秀网络作品。组织师生积极参与到教育部、人民网主办的“阅读伴我成长”活动，结合专业特色思政活动，开展“共读一本书”、vlog大赛、名师导读、知识竞赛等系列活动，充分调动学生积极性，推动读党报学党史入脑入心。

劳动体验涵养强农技能

学校明确新型职业农民培育的培养目标、体制机制、教学体系、培育路径等环节，逐步形成了“校地联动、教产衔接、开放融合、终身教育”的新型职业农民培育苏南模式。

以耕读实践作为劳动教育的重要载体，学校将校园文化、实践教育、劳动课程、精神培育与基层党建相融合，与周边村、企党委(支部)签订校企(村)合作圈党建联盟协议，搭建校企合作圈“党建共同体”，有计划地安排学生到农村、到实践基地、到生产一线开展美丽乡村寻访、劳动实践、志愿服务、文化下乡，培养学生勤俭、奋斗、创新和奉献的劳动精神；开展“三下乡”暑期社会实践，鼓励返家乡社会实践，引导大学生参与属地化、常态化的社会实践活动，增强学生在“希望的田野”干事创业的能力；深化校企合作，通过顶岗实习、校企共建项目让学生更广泛地参与具体实战的磨练，提高学生专业技能，培养服务乡村振兴的复合型人才。

学校还将劳动教育融入生活日常。通过开展“宿舍春耕计划”“最美小园丁”等活动打造学生宿舍的“专属微菜园”，提高学生动手能力；通过“校园花镜我来护”“小小环护员”等活动，提高学生责任意识和团队协作能力。将劳动教育融入思政教育，使思政理论知识的价值、精神与内涵通过劳动实践进一步巩固。

科技服务坚定兴农自信

学校致力于推进科技服务平台构筑、科技成果培育、科技服务机制创新和科技培训助农等“四大工程”，组建了花卉、蔬菜、稻麦、园林等6个科技创新与服务团队，整合资源、集聚人才，助力区域产业高质量发展，已先后为长三角地区300余个花卉企业和基地园区、苏州30个美丽乡村和57个共享农庄提供了技术支撑，服务对象覆盖全国20个省、江苏三分之二的县（市、区），为乡村振兴贡献了苏农智慧和力量，得到社会的广泛认可。

学校成立“乡村振兴讲师团”，通过理论宣讲、田间课堂、科技帮扶等形式，持续为基层一线农技人员、创业致富能手传授新知识、新技术，并帮助解决其在生产中存在的难题，展现乡村振兴中的苏农担当。开设“科技强农 薪火相传”专栏，集中报道优秀教师的科研成果和服务成效，在教师中形成“比学赶超”的良性竞争态势，在学生中建立“科技助农”的专业自信。学校还依托各推广示范基地，带领学生参与模块化课程的实训，切实融入助农的工作中，在成果实效中坚定兴农决心，培育学生成长为懂农业、爱农村、爱农民的新型职业农民。

(责编：何淼、熊旭)