济南职业学院党委书记 苏旭勇

济南职业学院围绕落实立德树人根本任务，把促进学生成长成才作为一切工作的根本点和出发点，将思想政治工作贯穿于办学治校全过程，打造“四航三品”育人模式，加快构建“三全育人”新格局，切实提高育人实效。

凝心聚力，绘出“三全育人”同心圆

学校秉承一体化设计理念，将“三全育人”纳入整体工作布局，加快构建“全环境育人”新格局，按照“一个理念、三大支撑、四项创新、五大保障、十大体系”的总体框架，构建“四航三品”纵向贯通、横向融通的育人模式，为系统推进“三全育人”做好顶层设计。

学校形成了“党委统一领导，党政齐抓共管，学生工作处组织协调，相关部门分工负责”的运行机制，构建了党政领导、一线教师、辅导员、行政工作人员全员参与的工作体系。坚持党建引领，实施“筑垒工程”“先锋工程”；筑牢理想信念根基，上好“开学第一课”；设立校领导接待日，畅通与学生对话渠道；开展“553大走访”，深入了解学生学习、生活情况，解决实际问题。

通过工作体系构建，学校切实把“三全育人”贯穿于教育教学、学生管理全过程。通过打造“四大基地”，即：思想政治工作创新基地、职业教育体验基地、传统文化传承基地、应用型人才创新创业示范基地，搭建“五个平台”，即：体系完备的思想政治教育理论研究平台、丰富优质的思想政治教学资源共享平台、知行合一的思想政治教育实践平台、科学规范的思想政治教育质量评估平台、互惠共赢的“互联网+”思想政治教育发展平台，打通了校内校外、课内课外、线上线下等育人通道，实现互融互通又相互支撑。

突出重点，提升“四航”目标引领力

学校以“领航成长、护航成人、助航成才、续航成功”的“四航”目标为引领，坚持五育并举，拓展“四大基地”，推进“党建引领、管理协同、队伍进驻、服务下沉、文化浸润、自我管理”，打通育人最后一公里。

抓学生成长成才的关键点。开学季，学校从入学新知、军事训练、职业启航、行为养成、志愿服务、工匠精神培育入手，实施“新生入学百日领航工程”，帮助学生坚定理想信念，制定职业规划。毕业季，学校通过就业帮扶、毕业教育、毕业典礼等，引导学生树立积极面对人生，勇担时代使命的认识和自觉。

学校确立了“行为自觉，文化自信，工匠精神”的思政实践育人目标，打造“十大品牌工程”，探索形成学校官方平台、校内部门平台、二级学院新媒体平台、辅导员自媒体平台四级联动的“互联网+思政”工作格局，学校网络思政育人案例荣获2020年全国高职院校思想政治工作创新示范案例50强。

依托创业学院，开展创新创业教育，通过积极开展创意、创新、创业、创效的“四创”活动，推动“专业教育+双创教育”的深度融合，学生的创新创业能力不断提升，先后在第六届、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛上斩获3金、1银、2铜。

近4年来，学校2.6万多名毕业生中，用人单位满意度从85%提升到93%，学生就业率保持在98%以上，稳居全省前列。根据持续跟踪就业调研，“济职学生好用”已成合作企业和就业单位的普遍评价。

立心铸魂，彰显“三品”人才精气神

学校围绕品德高尚、品质优秀、品位高雅的“三品”高素质技术技能人才培养目标，抓实思政“立心铸魂”，价值树人。推动思政课程改革创新，发挥思政课铸魂育人的主渠道主阵地作用，构建“4+2+N”思政课程体系，汇编精品教学案例，打造朋辈思政课育人品牌。

学校建立覆盖革命战役纪念馆、社区、乡村振兴示范村、合作企业、脱贫攻坚一线的实践教学基地，开展实践教学100余场，打造乡村思政课、企业思政课等思政课育人品牌。完善课程思政体系，充分发挥各门课程的育人功能。建立工作机制，实施“十百千”工程，打造“三融三向”递进式课程思政模式，建构“四阶双融”课程思政建设质量评价体系，将“知情意行”四阶段成长阶梯与“学教并重”的教学路径融合推进。

学校建成省级课程思政示范课程3门、国家级课程思政示范课程1门。学校教学研究中心2021年5月被山东省教育厅认定为7个“山东省课程思政教学研究示范中心”之一。创新社会主义核心价值观践行“打卡”，探索形成目标化、系统化、项目化、网络化、个性化践行模式，推进网络打卡平台建设，把践行考核纳入学生总体评价，打通了育人环节壁垒。学校被命名为济南市首批“社会主义核心价值观培育践行基地”，获得国家教学成果二等奖、省级教学成果特等奖，全国高校思政创新示范案例50强。

今后，学校将继续聚焦全员育人理念，不断完善全过程育人新机制，构建全方位育人新体系，全面深化大学生思想政治工作，实现各项工作的协同协作、同向同行、互联互通，切实写好“三全”育人大文章，打造济职气韵“新样板”。

(责编：何淼、熊旭)