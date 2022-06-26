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北京中小学明日返校 这八条校园防疫提示请记牢

2022年06月26日18:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月26日电 （记者李依环）按照统一安排部署，北京市中小学明日正式返校复课。北京市教委今天发布八条校园防疫提示，提醒师生守好健康入校“第一关”。

做好返校前的准备

细化完善学校疫情防控方案，制定突发疫情快速响应处置应急预案；做好环境消杀和物资储备；及时准确掌握师生员工健康状况，动态调整各类信息台账；核查师生员工本人及共同居住者14 日内的健康监测记录，查看48小时内核酸检测阴性证明。

继续严格校门管理

压紧压实扫码查验“四方责任”，教职员工入校须扫码、测温，按规定查验核酸检测阴性证明等，校外人员坚持“非必要不入校”，确保能够健康入校。

用好物流缓冲区

师生员工要避免与快递、外卖服务人员“面对面、手递手”接触，及时对外包装进行全面消毒。

坚持常态化核酸抽检制度

中小学师生在校期间，每周开展2次核酸检测,每次至少间隔48小时，每次抽检应保持适当的抽检比例；保安、食堂、保洁、宿管等重点人群，按照行业规定进行核酸检测；原则上每周进行1次校园环境采样。

加强用餐管理

各学校可以在合理安排、科学统筹的基础上，采取分批、分时段、错峰就餐原则，在学校食堂内就餐。排队取餐时全程佩戴口罩，保持1米以上距离，餐桌设置隔离挡板，用餐期间不扎堆、不聊天，减少聚集风险。当前时期倡导继续采用“分餐到班”就餐方式。

做好消毒通风

对师生活动的公共区域以及洗手间、室内外健身器材等重点场所和重点部位，通过喷洒、擦拭等方式定期开展预防性消毒，室内定时开窗通风。

继续坚持以班级、年级为单位的单元式、网格化管理

班级之间、楼层之间尽量少接触、不交叉，课间活动等要分区域、分时段进行,尽量避免不同班级学生接触。

压紧压实“四方责任”

严格落实学校、家长、学生健康监测责任，出现发热、干咳等11种新冠肺炎相关症状，应尽早就医，及时向学校报告，不要到校；师生员工在校内、校外要科学佩戴口罩，保持安全距离，做好手卫生等，落实好个人防护责任；倡导师生员工及其同住人坚持“两点一线”简约生活，注意上下班、上下学途中的防护。

(责编：李依环、熊旭)

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