六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月23日，北京第二外国语学院2022届学生毕业典礼于线上举行，分布在天南海北的2363名毕业生与母校“云相聚”。北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标以《无惧选择 无畏前行》为题，为毕业生送上寄语。

计金标在讲话中说，疫情之下，虽然生活受到了影响，但短暂调整之后，社会正在加快复苏，就像沉寂了一个冬天的小草，在立春那一刻，就会把积蓄的力量全部焕发出来，向阳而生。站在两个一百年交汇期，只做“气氛组”是不行的，自怨自艾更没有用，在生产生活全面恢复前，请同学们也做好提速向前的准备。

计金标谈到，希望同学们不论是进入职场、继续求学或是创业打拼，一旦做出了选择，就要有所坚持、脚踏实地，从小事做起，一步一个脚印。纵使生活多风雨，但请选择无畏前行！

北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标。校方供图

以下为计金标校长题为《无惧选择 无畏前行》的发言节选——

亲爱的同学们：

大家上午好！

今天是一个收获的日子，也是一个启航的日子，我们用一种特别的方式在这里相聚，为全校1717名本科生和646名研究生举行毕业典礼。在此，我谨代表学校，向圆满完成学业、顺利毕业的你们，致以最热烈的祝贺！向辛勤培育和支持你们成长成才的老师们、家长们，致以最诚挚的感谢！

此情此景，让我回想起2020年的这个时候，那是学校建校以来第一次通过线上方式举办毕业典礼，但第二次线上典礼来得这么快确实让我始料未及，计划赶不上变化，纵使我也很想与你们面对面告别，但也不得不顾及你们的健康和安全，请同学们见谅！我也向你们保证，没能现场参加毕业典礼的同学，可以在明年或者未来任意一年的毕业典礼回到母校，我再为你们拨穗正冠。

有的同学说，大学四年，疫情三年，感觉青春被辜负了。但我不这样认为，青春之所以迷人，在于她从来不是千篇一律、一个模样。我更愿意去积极地看待同学们的这些年的大学时光，在我看来，你们不能说是最幸运的，但至少也是很特别的。

几年来，我们一路同行，作为校长，我陪伴、见证了你们的成长。你们经历了建国70周年、建党100周年、北京冬奥、建团百年等重要时间节点，有些2018级本科同学甚至“打卡”多项国家盛事，“接龙”参与服务保障，这样的机会你们的师兄师姐和师弟师妹都没能赶上，你们是幸运的。虽然2020年疫情突发让你们有过短暂的无措，但你们没有退缩，稳住了阵脚，选择积极投身疫情防控一线，用专业能力和志愿精神直面疫情，共克时艰。同学们，你们在这几年里抓住了机遇让自己的青春与国家的发展同频共振，这样的经历绝无仅有。

与此同时，你们也成为学校近年高速发展的亲历者和见证者。2018年，学校与北京大学共建外国语言文学学科；2020年，学校正式被北京市确立为“高水平特色大学”；今年，学校成为文化和旅游部与北京市共建高校，并在近三年连续招生专业中实现了一流本科专业建设点的全覆盖。在你们练习阿语大舌颤音时，来自中国和阿拉伯国家的知名智库和学界代表正在学校举办的“中阿智库学者对话会”上携手发起倡议；当你们在努力学习日语敬语和自谦语的使用时，我正代表学校与日本京都造形艺术大学签署校际合作协议；当你们站在南湖之畔、金寨山下构思文旅创意、传承红色基因时，我校旅游类六个专业获得了“联合国世界旅游组织教育质量认证”最高等级，二外作为旅游界最高学府的地位进一步稳固。同学们，感谢你们选择二外，二外也正在努力让我们的同学站得更高，给予你们更多选择的机会。2018年开学典礼上，我与大家立下了“梧桐树下”的约定，几年来，已有372名同学将梧桐奖章收入囊中，奖章获得者应越同学跟我说，那些“约定”一直激励着她，毕业时她收到了来自宾夕法尼亚大学等八所海外知名高校的offer，我很高兴，也祝贺她！也是从2018年起，你们成为我担任校长以来全程陪伴的第一届学生，我们一起“心之约”、一起“食刻交流”、一起“奥森长跑”，疫情期间，我也时不时在线“走进”你们的课堂，了解大家的学习状态……这些经历现在回想起来，都因为时间轴的缩减，变得更加深刻而美好，我与你们一起经历了一段不平凡的时光。

星光不负赶路人，在我看来，你们这一届学生，在有限的时间内爆发出了更高能量的光和热。在你们当中，有人像一棵树，在专业领域落地生根，结出硕果累累：李濠玥、范晓蕾、方洁语、刘东波、亓萌等同学在各种全国语言类学科竞赛中名列前茅，你们是我二外世界语者的排面和担当；有人像一颗星，向未知的领域不断探索：殷梅、孙祎航、黄芬、周安馨、刘思朗等同学在校期间发表多篇核心期刊论文，甚至有译著傍身，你们将单位时间的利用发挥到了极致；有人像一团火，在即将毕业之时，仍愿尽己所能，不熄志愿之火，服务北京冬奥盛事：段壮、张端、张依依、胡嘉嘉，你们向世界展示了二外最美的形象；有人像一座桥，连接城市与乡村、打通现实与梦想：常梦倩、王嘉悦、李雪松坚持初心，投身文旅事业，用实际行动建设美丽中国；有人像一束光，散发青春活力的同时也照亮了他人：陈佳同学参军入伍，熊兴敏、李晓芸、田文、胡雪、朱鑫淼等同学主动报名西部计划，你们生动诠释了什么是把青春写在祖国大地。还有许许多多的优秀同学，我一直关注着大家的成长，我为你们感到骄傲！

同学们，这几年对于你们来说，最大的遗憾应该莫过于疫情的影响，有同学说自己的青春像是被按下了快进键。对此，我仍然建议大家去积极看待。疫情之下，虽然我们的生活受到了影响，但短暂调整之后，社会正在加快复苏，就像沉寂了一个冬天的小草，在立春那一刻，就会把积蓄的力量全部焕发出来，向阳而生。站在两个一百年交汇期，只做“气氛组”是不行的，自怨自艾更没有用，在我们的生产生活全面恢复前，请你们也做好提速向前的准备。

其实有时候，我看着你们，满眼望去，也会浮现出我自己当年求学生涯的些许场景。因此，我想在这样一个场合，与其说对同学们提出希望，不如说是与大家分享一些故事或是我个人的感受，这次想和大家分享的，和“选择”有关。

一是选择自己去做选择。无论你是否已经准备好，是否愿意，从今天开始，你可以真正意义上自己做决定、做选择了，可能有部分同学为此感到兴奋，也有一些同学会为此感到不安。我刚才提到，你们是我任校长以来完整带过的第一届学生，我对你们寄予厚望，也倾注了更多的精力，我时常对我联系或指导的学生说，在生活道路上不用提前一步，提前半步就好。简单来说，就是要提高做选择的能力，学会做选择，在合适的时间做最应该做的事情。在百米田径赛场，发令枪响后你能提前半步就已经很了不起，领先半个身位就能赢得先机。在你们这样风华正茂的年龄，敢为人先、锐意进取才是最酷的形象，但凡有一点机会也不要轻易错过。当然，我们可以大方承认，坚持、奋斗、拼搏本就是属于少部分人的可贵品质，但你们一定要有这样的觉悟和自信，能从二外毕业的学生，就是那优秀、珍贵的“少部分”。另外，我还想说，容易犯“选择困难症”的同学也不用太患得患失，你们美好的年华才刚刚开始，在没有什么好失去的前提下，剩下的只是收获成果还是收获经验的问题。大胆地去拼去闯吧，犯错了也不要紧，跌倒后留下的伤疤会成为你将来成功时最引以为傲的“勋章”！

二是选择和祖国在一起。我清楚地记得，我本科毕业那年，北京满街跑的是二八大杠自行车，我们在食堂买饭用的还是配额的饭票，彩电也还没有达到家家户户都普及的程度，更多的黑白电视上热播的是央视版《西游记》……那些成为了我们那一年毕业季青春的注脚。后来，我们这一代人各自做出了自己的人生选择。同学们，如果你们有幸从事自己喜欢的工作，那么请全力以赴，你每一分努力都在为国家的富强和民族的复兴做出贡献；如果你们将来遭遇困境、身处低谷，那么请你们看看伟大祖国的发展历程，将脚步迈向祖国大地，你一定能够找到属于你的天地。

三是选择与人类共命运。同学们，当你们考入二外的那一天起，你们已经做出了一个重大选择，你们选择了以开放包容的国际视野看世界，选择了以和而不同的价值理念思考人类命运。世界变局特别是疫情的影响，让我们切身感受到，没有哪个国家可以在全球性的重大问题面前独善其身，各国前途命运已经紧紧联系在一起，同学们此时应该对“人类命运共同体”的内涵有了更深的理解。时代的接力棒已悄然递送到你们面前，能力越大，责任越大，这是你们注定要承担的使命。

同学们，其实想和大家说的话还有很多，我始终对你们抱有最大的期待，希望同学们不论是进入职场、继续求学或是创业打拼，一旦做出了选择，就要有所坚持、脚踏实地，从小事做起，一步一个脚印。不论未来你们成就大小、走得多远，母校永远是你们的精神家园，我和所有老师始终牵挂着你们。

逝者如斯，白驹过隙，同往届相比，同学们在学校的时间相对更少，但这也是属于你们带有时代烙印的独一份记忆，也让你们在学校的点点滴滴更显得弥足珍贵。等疫情过去，再多回母校看一看吧。愿你们在母校的青春回忆，能够照亮你们的过往，也照亮你们即将奔赴的远方。

千言万语，最后汇成一句话：纵使生活多风雨，但请选择无畏前行！

祝所有同学都有远大的前程，都能收获幸福和喜悦！

谢谢大家！

(责编：孙竞、熊旭)