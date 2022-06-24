六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月22日，上海交通大学举行2022年毕业典礼暨学位授予仪式。上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦作了题为《坚守责任之心，勇担使命之任》的讲话，深情寄语2022届毕业生。

林忠钦表示，面对疫情，同学们顾全大局、克服困难，令大家眼眶湿润。面临考验，同学们挺身而出、主动奉献，令大家深受鼓舞。面向未来，同学们勇担使命、报效祖国，令大家满怀期待。

林忠钦说，人生如远航，如果说责任是渡海之舟，那么使命就是领航之帆。“在抗疫过程中，从你们身上体现的责任心，既是交大精神中最鲜亮的一抹底色，也必将载着你们在人生航行中，经受暴风骤雨和惊涛骇浪的考验；而支撑着大家历经风雨初心不改、坚定航向百折不回的，更是源自内心深处的使命意识。即将奔赴人生新的阶段，希望大家在坚守责任的基础上，勇于开拓创新、保持与日俱进，让使命成为源源不断的强大精神动力，用责任和使命去创造更加美好的新时代。”

上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦。校方供图

以下为林忠钦校长《坚守责任之心，勇担使命之任》讲话全文：

坚守责任之心，勇担使命之任

——在2022年毕业典礼上的讲话

上海交通大学校长、中国工程院院士 林忠钦

亲爱的同学们：

大家好！由于疫情防控需要，今天我们以线上和线下、主会场和分会场相结合的方式，为2022届研究生和本科生同学们，举行一场简朴而隆重的毕业典礼。虽然大多数同学以线上的方式参加，但大家的心都向往着母校，母校也始终与你们在一起。首先，我代表学校向你们顺利毕业表示热烈的祝贺，向一路陪伴你们成长的家长和老师们表示衷心的感谢！

过去一段时间，突如其来的新冠肺炎疫情打破了校园的平静，给大家留下了终生难忘的记忆。学校封闭管理期间，我们一起渡过了一段艰辛历程，面对足不出户或转运隔离的紧张焦虑，拿到老师们准时送达餐食的感动，难以进入实验室开展毕业设计的急切等待，以及对毕业典礼仪式的热切期盼……作为亲历者和参与者，我们同甘共苦、心手相依，一起扛起责任，一同经受考验！

风雨洗礼，终见彩虹！在共同坚守和不懈努力下，美丽的交大校园逐渐恢复生机，教室、实验室、图书馆和运动场，重新回到同学们的学习生活中。危难时刻显本色，大事难事见担当。在这场战“疫”中，全体交大人都用实际行动诠释了“选择交大，就选择了责任”！我们要感谢甘于奉献的老师们，他们义无反顾、逆行进校、以校为家，争当送餐志愿者和宿舍楼长，同学们都深受感动、记在心里，宿舍封闭管理送餐期间，师生同唱一首校歌，老师“让学生先用餐”，学生“让老师先用餐”，都见证了交大师生情谊的真挚可贵。感谢坚守岗位的一线员工们，他们夜以继日、加班加点，食堂工作人员吃住在餐厅，保障师生一日三餐；安保人员严格进行巡逻巡查，让校园安全有序；后勤物业保洁人员做好清洁消杀，确保楼宇清洁干净；生活园区阿姨与大家吃住一起、共同战斗，他们中的一些人至今还一步不曾离岗；校医院的医务员工们全力以赴、昼夜奋战，守护师生健康。感谢广大海内外校友和社会各界人士，他们心系交大、迅速行动，采购各类物资驰援学校，虽山水相隔但星月同天，让我们备受感动和鼓舞，体会到了“一方有难、八方支援”的温暖和力量，坚定了我们战疫必胜的信心。我们还要特别感谢支援交大的各方队伍，医学院、瑞金医院、仁济医院、第九人民医院、第一人民医院和国际和平妇幼保健院等医疗队白衣执甲、向“疫”而行，在抗疫指导、核酸检测、应急医疗和药品保障等方面给予全力支持；上海市、闵行区和市教委精心指导、火速驰援，与我们共同守护校园，让交大快速“清零”，恢复往日的生机。

最让我们感到欣慰的，是同学们积极配合学校各项疫情防控措施，主动适应校园封闭管理下的学习生活，在抗疫中增添了人生阅历。你们的支持理解和默默坚守是学校抗疫胜利的基石，你们是最可爱最可敬的人!

面对疫情，同学们顾全大局、克服困难，令大家眼眶湿润。过去100多天，同学们全力配合，无论是阴雨风寒还是烈日当空，都按时按地进行核酸检测，让全校检测效率快速提升，为疫情防控打下坚实基础；同学们听从安排，带着行李、穿着“大白”，披星戴月进行转运隔离；同学们乐观向上，无论是转运出校隔离观察，还是在治疗点接受治疗，始终以豁达心态勤奋学习、规律生活。你们努力完成学位论文和线上答辩，进行研究生复试和云端求职，为自己的毕业季增添了独特的人生阅历。坚守责任的你们是值得信赖、值得期许的一代，我为你们点赞。

面临考验，同学们挺身而出、主动奉献，令大家深受鼓舞。过去100多天，有4000余名同学争当校园志愿者。在核酸检测点，有的同学高温下穿着防护服坚守岗位，严谨认真、不辞辛苦，全力做好服务保障；在教室、食堂和超市，有的同学从晨曦初开到星月满空，仔细负责、一丝不苟地引导师生有序进出，保障师生健康安全；在学生宿舍，有的同学勤勤恳恳、任劳任怨，积极配合楼长、阿姨发放物资和清洁消杀，用辛勤劳动夯实校园的“防护墙”。即将奔赴中西部地区支教的同学，珍惜离校前的宝贵时光，完成学业之余参加各种志愿服务，以拳拳之心守护母校。可以说，每个志愿者都在倾力付出、不求回报，每个志愿者都是校园的抗疫先锋和防控哨兵。践行责任的你们是甘于付出、甘于奉献的一代，我为你们鼓掌。

面向未来，同学们勇担使命、报效祖国，令大家满怀期待。过去100多天，你们坚守责任担当，用汗水铸就了平凡而又绚丽的篇章。自古雄才多磨难，疫情中你们克服种种困难，锤炼了更加坚强的意志，练就了更加过硬的本领，获得了宝贵的人生经历，也更加坚定地选择与祖国同向同行。你们厚植家国情怀，2800余名同学选择扎根坚守，到国防科技单位、重点行业和中西部地区就业；你们践行使命担当，近200名同学成为选调生，即将奔赴基层一线、挥洒青春；你们勇攀高峰，许多本科毕业生选择直博深造，部分同学已经提前修读研究生课程，一大批研究生到一流高校和研究机构从事教学与科研工作。你们顺利完成了学业，又经历了这次特殊的人生历练，我相信你们当中，一定能够走出更多的让交大、让国家和民族为之骄傲自豪的栋梁之材！勇担使命的你们是堪当大任、堪当重任的一代，我为你们喝彩。

同学们，人生如远航，如果说责任是渡海之舟，那么使命就是领航之帆。在抗疫过程中，从你们身上体现的责任心，既是交大精神中最鲜亮的一抹底色，也必将载着你们在人生航行中，经受暴风骤雨和惊涛骇浪的考验；而支撑着大家历经风雨初心不改、坚定航向百折不回的，更是源自内心深处的使命意识。即将奔赴人生新的阶段，希望大家在坚守责任的基础上，勇于开拓创新、保持与日俱进，让使命成为源源不断的强大精神动力，用责任和使命去创造更加美好的新时代。临别之际，杨书记和我有几句话与大家共勉。

第一，让坚守责任成为一种人生态度。惟其坚守，方显勇毅。疫情“大考”下，我们同舟共济，保持定力、久久为功，懂得坚守之重。希望同学们目光长远、持之以恒，用坚守筑牢责任的人生之舟，在平凡中积蓄能量，在扎根中磨砺品性，主动承担起个人、家庭和事业的责任，成为一个敢于担当、坚守责任的新时代青年。

第二，让践行责任成为一种行动自觉。惟有笃行，方能致远。抗疫“大战”中，我们共担风雨，克服困难、步履坚定，深知践行之要。希望同学们脚踏实地、砥砺奋进，用行动驱动责任的人生之舟，在实干中练就本领，在力行中成就事业，积极履行自身应尽之责，成为一个求真务实、践行责任的新时代青年。

第三，让勇担使命成为一种价值追求。惟立大志，方成大器。百年变局和世纪疫情交织，人类社会因“疫”而变，产业科技的加速变革、城市治理的智慧转型、数字与健康的深度融合，这些社会发展的需求都给同学们施展才华和建功立业提供了广阔舞台。希望同学们以振兴中华和造福人类为己任，扬起使命的青春之帆，积淀改变人生的知识和能力，在适应环境中探索未知领域，在勇攀高峰中实现人生价值，成为一个不负韶华、勇担使命的新时代青年。

同学们，坚守责任是我们行稳致远的出发点，践行责任是我们知行合一的动力之源，而勇担使命是我们创造美好生活的价值追求。你们进入学校，“选择交大，就选择了责任”；你们毕业远航，“走出交大，就要勇担使命”。你们是国家和民族的未来，我相信更强的责任心和使命感，一定可以让你们在行动中接受考验和回应期待，一定可以让你们在激扬青春中作出属于自己的时代贡献！

经春入夏、风华正茂。同学们，你们将从交大学子将变为交大校友，母校永远是你们的精神家园和坚强后盾。无论你们走到哪里，母校的大门永远向你们敞开，欢迎大家常回家看看。再次祝福大家前程似锦、鹏程万里！

谢谢大家！

(责编：孙竞、熊旭)