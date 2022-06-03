原标题：石家庄小学生种上“校园责任田” 助力国际生态学校创建

图为石家庄市长安区庄园小学的“校园责任田” 王新博 摄

“秋分种，立冬盖，来年清明吃菠菜。”从去年入冬开始，这句谚语几乎成了石家庄市长安区庄园小学孩子们的口头禅。吃着自己亲手种的菜，那叫一个美味。

2019年，被评为“河北省绿色学校”的庄园小学启动国际生态学校的创建工作，其绿色生态教育进入新阶段。该校开辟了生态种植园，种植园被分成小块地，分别由各个班级负责管理，成为孩子们口中的“责任田”。种植园中不仅有常规的各类花草蔬菜种植项目，还有节能灌溉和有机堆肥设备，让种植园成为劳动技能、绿色环保、科学种植、生态观测等多种活动的综合性载体。

图为学生们择菜 王新博 摄

去年冬天，科学老师带领生态小组的孩子们在种植园种下一片菠菜种子，为帮助菠菜安全越冬，大家搜集了竹竿、废旧薄膜、用过的毡垫等材料，搭建了一个小小的阳光棚。从此，孩子们课间不约而同到种植园查看菠菜长势，晚上回家也抽出时间上网查看蔬菜种植知识……菠菜终于长大了，掀开保温膜的瞬间，碧绿挺拔的菠菜让孩子们激动不已。孩子们兴高采烈地把满满两筐菠菜送到食堂，午餐时，孩子们纷纷赞叹，今天的菠菜汤是第一美味！

图为孩子们展示自己种植的蔬菜 王新博 摄

在各种蔬菜的种植过程中，师生都会自觉全程贯彻环保理念，不使用一次性用品、超薄塑料、农药、化肥等，避免对土地造成二次污染。节水方面，所有秧苗采用水瓢单株浇灌模式，根据蔬菜的特点，需要多少水就浇灌多少水，避免了大水漫灌造成的水浪费。在肥料上，孩子们用厨余堆的有机肥，并酌情追肥，力求节约；杀虫上，大虫用手捉，小虫用辣椒、大蒜、柠檬、洋葱等泡水消杀。这些无污染、无公害方式，保证了瓜果蔬菜的的安全美味。

图为学生们享受自己的“劳动成果” 王新博 摄

石家庄市长安区庄园小学五年级学生刘畅(化名)说，通过参与种植园活动，更加深刻地认识到，每一株植物都是有生命的，都是大家的好朋友，保护环境就是爱护家园。

图为孩子们收获的蔬菜 王新博 摄

石家庄市长安区庄园小学校长、生态种植园项目负责人赵瑞深表示，围绕国际生态学校创建工作，庄园小学充分利用“国家级优秀教学成果推广应用实验学校”资源优势，将生态教育与科学教育、劳动教育等学科教育融为一体，开展了一系列科学种植校本实践课程研究，师生一起边学、边做，边研究、边实践，在小小的生态种植园内书写着现代教育的朴素情怀。“生态种植园的开辟，让孩子们学会了用心学习、专注观察、践行劳动、交流分享，体味了生命的内涵，感悟了劳动的意义。”(俱凝搏 宋春雨)

(责编：郝孟佳、熊旭)