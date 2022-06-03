原标题：一堂网络课程，点亮孩子梦想

5月31日晚，湖南省怀化市新晃侗族自治县芙蓉学校的陈嘉豪同学坐在电视机前，与全省中小学学生一起同步收看“六一”特别网络课堂——《童心中国梦》。

2019年湖南省教育厅创办“我是接班人”网络课堂。课堂汇集了全省优质教育资源，实现“全省学校参与，共上一堂课”。

“我是接班人”网络课堂紧跟时事，充分考虑学生的年龄特点和认知规律，找准学生的兴趣点、兴奋点，有效增强课堂的亲和力、吸引力、感染力，人口普查启动时推出《大国点名》，安全防护重点时期推出《谨防溺水 珍爱生命》，神舟十二号完成航天任务后推出《志在九天》……

课堂上，同学们可以连线国家功勋人物，可以和奥运冠军同台PK，航天员也出现在课堂里担任主讲人。一次次不可思议的远程交流，让孩子们惊叹不已。

“这是传统课堂所没有的‘教学宝库’，也是中小学生成长过程中弥足珍贵的‘精神养分’。”湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞小学教师蒲力涛说。

据湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦介绍，网络课堂借鉴影视作品和综艺节目的风格特点，融合图片展示、视频录制、现场访谈等表达形式，每月一堂课，每堂课围绕一个主题，利用多学科优势，设计多层次、多场景的全新课程。

记者了解到，“我是接班人”网络课堂自2019年开课以来，已播出48堂大课、500余堂小课，全省1000余万学生同步学习，并通过网络辐射到全国，总学习人次超过12亿。

“同学们，让我们一起追梦、逐梦吧。只要我们心中有梦想，脚下就会有力量，未来就会有方向。”在5月31日晚的《童心中国梦》课堂结尾处，网络课堂总班主任郭晓芳这样激励同学们。

武汉理工大学校长杨宗凯认为，“我是接班人”网络课堂以信息化支撑优质教育资源共享，对于学生成长最重要的意义在于深植梦想，“虽然不同的学生个体、志向各不相同，但那颗梦想的种子会在他们的心中萌芽、生长，成为成长路上的一座灯塔。”新华社记者谢樱

(责编：郝孟佳、熊旭)