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公安部交管局全力护航2022年高考出行

2022年06月03日08:38 | 来源：新华网
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原标题：公安部交管局全力护航2022年高考出行

　　守护考生，护航高考路。记者2日从公安部获悉，公安部交管局近日部署做好2022年全国高考交通安保工作，安全护考、爱心助考、应急送考，全力护航高考出行，营造良好交通环境。

　　各地公安交管部门将聚焦考生和家长出行关心关切，会同教育、交通运输等部门排查集中送考车辆和学校，加强安全教育警示提示，规范驾乘人员安全管理；兼顾疫情形势和出行需求，视情调整小客车限行措施，优化考点及周边道路交通组织，开辟临时停车场地和泊位，便利接送考生车辆使用；坚持人性化执法，对高考公务用车、接送考生车辆的轻微交通违法行为，教育警告后及时放行；对接报涉及考生交通事故的，迅速出警、快速处理，必要时协调车辆协助转运考生；组建护考小分队，及时为遇有交通拥堵、发生交通事故以及忘带身份证、准考证和走错考场的考生提供应急援助服务，开辟“绿色通道”。

　　公安部交管局提醒广大考生、送考人员和驾驶人朋友：高考期间恰逢汛期，强降雨天气增多，极易影响考试出行。要提前了解天气变化、路况信息和出行提示，合理安排行程，科学规划路线，尽量避开易拥堵路段。私家车、大客车等送考车辆驾驶人要安全谨慎驾驶，不超速、不超员、不疲劳驾驶，提示考生全程系好安全带。考试期间，请广大驾驶人朋友尽量避开考试路线和考点，确需途经考场周边道路时要遵交规、降车速、勿鸣笛，为考生创造宁静舒心的考试环境。（记者任沁沁）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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