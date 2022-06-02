上海交通大学农业与生物学院2019级本科生 王一诺

又是一年高考时，又是一个属于试卷、夕阳、汗水与呐喊的夏天。



高考，是漫漫人生路上的一次重要经历。那年风华正茂，奋笔疾书；那年披星戴月，风雨兼程。高考，是无数学子通向未来梦想的路口。从此改变命运，踏上征程；从此奔向远方，天高海阔。



高考，是无数人共同的记忆。在2022年高考即将到来之际，我们邀请了五位来自大学的高考“过来人”，讲述他们的高考故事与人生理想。时光不负奋斗，青春不负梦想，愿每一位执笔少年圆梦高考。

王一诺在学校活动上发言

蝉鸣渐渐响起，晚风暖而温柔，我这才蓦然发觉，又是一年夏日。熟悉的高温天气，让我的思绪瞬间奔回到三年前的此刻。时光把回忆拉得影影绰绰，模糊中我看到了自己，也看到了每一个正在努力的你们。

我是一个比较感性的人，即使到了临近高考的阶段，也没能成功把自己变成“没有感情的学习机器”。高三的意义、高考的不确定性、未来的迷茫……这些琐碎的思绪都会在我看到自己飘忽不定的分数时涌上心头，一遍遍地叩击内心深处的梦想。

每当这个时候，我总会从面前如海的书本和试卷中抬眼，看窗外一棵瘦小玉兰树的树叶被太阳晒得滚烫发亮，偷偷地问它是否知道未来的我会身处何处——没有答案。短暂的放空之后，我又在时钟滴答的催促声中回归现实，一点点啃透让自己丢分的错题，压实掌握得不牢固的知识点，重新垒起知识的高墙。

最炎热的那几天也就这样过去了，没有想象中的狂欢和喧闹，没有雪花似的纸张片片飘落，空气平静得一如往常。

如今，我站在了对面，回望着即将踏过这座桥的你们。我知道，此时此刻的你们，也许看惯了校园各处的励志标语；也许会为了模拟考试的成绩而兴奋或失落；也许会被巨大的压力压得透不过气来，这一切都再正常不过了。

你们所走过的路，之前我们都曾走过，千千万万的人在这条路上摸爬滚打，跌跌撞撞地长大。高考虽然是一场千军万马过“独木桥”的征途，但你从不是孤身一人。

亲爱的少年们，高考不仅是几天的战斗，更是十七八岁时难忘的一场历练。很快，你们也会站在桥的这边，看着后来的人，奋力生长，破茧成蝶。如果说祝你们金榜题名太过“平庸”，那我想祝你们自信、勇敢、坚强地通过这场历练。无论高考的风暴将你们带往何处，希望你们都能以主人的心态上岸，在未来的人生里闪闪发光。

对了，也许那棵瘦小的玉兰树，当时早已告诉了我答案，最后我真的去了一个有很多玉兰的校园——上海交通大学，这里的玉兰长得很高大，春日里，硕大的花瓣与蓝天白云相辉映，是无比令人向往的温暖清澈。

(责编：孙竞、熊旭)