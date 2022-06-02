5月25日，山东济宁曲阜市尼山中学乡村“复兴少年宫”又迎来了每周一次的非遗课堂，曲阜尼石春秋博物馆馆长李春汉化身志愿者，教学生们制作尼山砚。

“尼山砚制作技艺是山东省非物质文化遗产，是中华优秀传统文化的瑰宝，学习制作尼山砚不仅能磨炼心性、培养兴趣，还能增强孩子们对优秀传统文化的认同感。”在李春汉看来，一堂非遗课的意义不仅在于传授技艺，更承载着立德树人和文化传承的使命。

尼山中学位于孔子诞生地曲阜尼山，该校依托优秀传统文化“两创”示范区建设契机，整合学校和家庭、社会多方资源，打造全环境育人模式。其中，与曲阜尼石春秋博物馆联合推出的非遗课堂，是该校最具代表性的育人品牌之一。

当前，“全环境育人”工作在曲阜深入扎根，丰富而厚重的文化资源，为曲阜立德树人提供了得天独厚的土壤。在文化“两创”的沃土里，曲阜一方面从深处挖掘优秀传统文化资源，将立德树人资源有效融入教育教学、课程实施、日常生活等诸多教育资源中，另一方面从广处拓展和整合资源，在校园、社会、网络、家庭等多方面入手，构建起全环境立德树人的生态圈。

曲阜市防山镇齐李村的乡村“复兴少年宫”每逢节假日，都会举办国学课堂、剪纸培训、亲子阅读等活动，成为孩子们家门口的学习“充电站”、娱乐“大本营”。

“现在的校园生活很丰富，在家门口还啥都能学到，我妈妈也跟我一块参加活动，我们俩共同进步，感觉每天都很充实。”家住齐李村的牛雨辰是防山镇中心小学四年级学生，自从去年村里有了乡村“复兴少年宫”，亲子阅读、“说出心里话”等互动活动多了起来，在日复一日的共同参与中，母女二人亲子感情也随之加深了。

在曲阜各村居，新时代文明实践站和乡村“复兴少年宫”、农家书屋成为孩子们业余生活的“大本营”。每逢节假日，亲子读书会、“母子传承国学”“书香一缕传家风”等主题活动便会在这些场所轮番上演，家门口的小阵地，延伸了教育共促共融的“生态链”，构建起家庭、学校、社会参与立德树人的“融合圈”。

曲阜以深入推进优秀传统文化“两创”为抓手，将倡树美德健康生活方式与立德树人紧密结合，把优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节，从学校、家庭、社会、网络多个维度，立体推进全环境立德树人教育，融入学生成长成才的“全环境”，春风化雨般浇灌着“德育之花”。

“养成良好的品德及行为习惯会影响孩子的一生，所以我们要抓住这个黄金期，发挥少年儿童自我教育主体性，把立德树人当作教育事业的核心、当作‘两创’工作的关键，整合线上与线下、课内与课外、学校与社会等教育资源和手段，营造全环境育人的良好教育生态。”曲阜市委宣传部部长李芳说。（赵秋丽、冯帆、张艳）

(责编：李依环、何淼)