近日，湘潭大学首届荷尖论坛开幕。在此次开幕会上记者获悉，为激活青年科研人才创新潜能，今年湖南推出了“三尖”创新人才工程和“小荷”人才专项等举措，进一步增强青年人才培养力度。

“十三五”以来，湘潭大学不断完善传帮带机制，落实青年教师导师制，强化对青年教师的培养培训，在“韶峰学者特聘岗位计划”中设立“青年拔尖人才”计划，以人才工程津贴、年薪制、专项科研经费等系列支持政策，引进、遴选和培育学术基础好、科研能力强、发展潜力大，以及坚守教学科研一线并取得一定标志性、创新性学术成果的青年英才。

湘潭大学党委书记黄云清介绍，学校历来重视发挥学科交叉融合的内在优势，不断深化人才发展体制机制改革，积极探索基础学科与应用学科“相互支撑、双向融通”的人才培养新模式，着力打造优秀青年科技工作者高端交流平台，力争造就一支创新能力卓越、引领作用突出、团队效应显著的高层次科技创新人才队伍。

创办荷尖论坛，是湘潭大学助力青年科技人才深化学术交流、强化协同创新的一种尝试。学校计划未来持续举办荷尖系列论坛，进一步推行优秀青年培育项目、杰出青年培育项目；同时，依托湖南国家应用数学中心、湖南先进传感与信息技术创新研究院等国家级、省级重点创新平台，加强人才与平台、项目一体化建设，计划推出荷尖人才支持计划培育项目等。

今年湖南省科技厅印发的《“三尖”创新人才工程实施方案》等政策文件，有望为支持青年科技人才创新带来多方利好。该方案包括每年拟发掘和培育300名左右各领域“小荷才露尖尖角”的优秀青年科技创新人才，在湖南省重点研发计划中设立青年科学家专项；面向国家和省重大创新平台、重大科研项目，直接遴选确定一批高层次人才；对2021年度评估考核“优秀”的省重点实验室给予“荷尖”人才项目直接遴选名额等。此外，湖南省科协拟启动实施“小荷”人才专项，以支持青年科技人员。（俞慧友、王成奇、陈佳）

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