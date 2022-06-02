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教书育人 他们坚守在深山

2022年06月02日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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韩富（左二）在学生家中和孩子们一起跳绳。

高云鹏老师（左三）和孩子们一起弹琴唱歌。
　　新华社记者 胡晨欢摄

丰顶山中心小学地处江西省宜春市袁州区洪塘镇，学校四面环山，是一所寄宿制小学，学生60％都是留守儿童。41名老师坚守在深山之中，教书育人。

42岁的韩富是学校的校长，2019年7月上任之初，由于交通不便、生活设施简陋等各种原因，丰顶山中心小学总是留不住老师。为了留住年轻的老师们，韩富和其他学校领导想尽办法，以真情换真心：他们亲手写下情真意切的挽留信件，拉近与老师们的距离；背着身体不适的老师去医疗点问诊；周末用私家车送老师回家；帮助老师解决生活中的各种困难…… 

与此同时，2021年起，当地教育部门也加大了对乡村教师的补贴力度，边远山区任教最高可享受1100元/月的特殊津贴，开通农村教师评聘职称绿色通道，在农村任教25年以上可不受职数限制直接聘任高级职称。此外，当地还为乡村教师配备电动车、冰箱、电脑等，方便其生活。

年轻的老师们开始逐渐融入山区，和孩子们打成一片。2019年，韩富和校内多名教师组成“梦姐姐工作站”，通过谈心谈话、每周一次的免费红烧肉、完成微心愿、指导家务等方式，给孩子们送去温暖。孩子们也会准备板栗等山货，作为礼物放在老师的讲台上。

(责编：李依环、何淼)

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