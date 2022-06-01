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一起向未来！北京东城线上举行庆“六一”主题活动

2022年06月01日15:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月1日电 （记者李依环）又到一年一度的“六一”儿童节。记者从北京市东城区教委获悉，为了让孩子们度过一个难忘而有意义的节日，5月25日至6月1日，北京市东城区庆祝“六一”国际儿童节主题活动在线上举行，通过“文字+微视频”的方式，连续8天每天为小朋友们送出一份“六一”专属礼物。

据悉，本次活动以“在一起，向未来”为主题，在东城教育系统官方政务微信公众号、视频号等平台进行推送。微视频以发生在同学们身边的真实故事为蓝本。这些故事里，有东城师生“隔离不隔爱”，齐心抗疫的故事；有“小主播”通过学生的视角，看东城“双减”的故事；还有通过劳动获得肯定、达成心愿的“小公主”的故事等。

据介绍，同学们每天收到的线上礼物中，有6个由学生和父母共同用手机或相机拍摄的小故事，以东城区做实“六字文章”的“jing”字为关键词，分别是风清云“净”动态清零，“靖”节高风榜样引领、“静”待花开劳动光荣、疾风“劲”草以减促升、“敬”终如始传承有我、千万雪花“竞”相开放。

北京市东城区教委相关负责人说：“我们把这些故事汇聚成礼物送给孩子们，既是对孩子们的奖励，也是一份爱的传递，希望孩子们能够时刻保有一份感恩的心，致敬平凡的英雄，用自己的实际行动回报家人、师长们的关爱与照顾。”

据悉，“我们共同成长”庆祝“六一”国际儿童节主题活动是北京东城教育系统的品牌活动，迄今已走过18个年头。

(责编：李依环、熊旭)

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