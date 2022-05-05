北京：抗疫一线的青年志愿者

5月4日，北京丰台区青塔街道的青年志愿者在核酸检测现场工作。新华社记者 李欣 摄

当日是五四青年节，来自各行各业的大批青年志愿者在北京市抗击疫情一线默默奉献，从事核酸采样、物资运输、环境消杀等工作，在辛勤的志愿工作中度过自己的节日。

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