人民网2021大学校长论坛即将举办

人民网成都12月16日电 （周静圆）由人民日报社指导，中国高等教育学会提供学术支持，人民网、中共四川省委教育工委、四川省教育厅、成都市人民政府联合主办的人民网2021大学校长论坛将于12月17日在四川成都举行。

今天下午，参加人民网2021大学校长论坛的部分高校领导一同参观了四川天府新区。据相关负责人介绍，四川天府新区坚定践行科技自立自强的时代使命，坚持把校院地协同创新作为建设综合性国家科学中心和西部（成都）科学城的重要支撑，瞄准前沿关键技术和重大科研项目，聚焦“科学研究、实验开发、推广应用”三大维度，全力构建“智力群协同发展、多主体共生共赢”的校院地协同创新生态。

兰州财经大学校长蔡文浩在参观时表示，目前，全国各地的省校合作处于探索阶段。他建议，省校合作不能纸上谈兵，一定要落到实处，结合当地特色发展有针对性的产业，高校也需要通过科技创新赋予发展新的动力。

本届论坛围绕“共建、共融、共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”主题展开研讨，集思广益、共谋发展。兰州文理学院校长郑伟强在接受采访时表示，召开大学校长论坛，一方面有利于推动高校和地方企业、地方政府的合作；另一方面加强高校之间的交流，深化不同学校之间、不同科研团队的合作，提升高校服务社会的能力，推动高校高质量发展。

对于即将举办的大学校长论坛，蔡文浩校长也表达了自己的期待：“大学的发展需要大学校长广泛学习，接受不同层次、不同地域、不同类型大学的办学经验。我来参加论坛有三个目的，广泛交流、深入学习、取长补短，把适合西部大学发展的经验为我所用。”

作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办七届，累计400余位大学书记校长参会，聚焦高校发展、人才培养等热点问题，交流经验、发表真知灼见，为中国高等教育改革与发展建言献策。

(责编：温璐、秦华)