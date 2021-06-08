“音乐党史”进高校：用艺术凝聚师生奋进新征程的磅礴力量

人民网北京6月8日电 （记者何淼）教育部办公厅日前发布《关于做好“音乐党史”系列活动有关工作的通知》，要求全国各高校以“音乐党史”这一特殊教育形式为庆祝建党百年营造浓厚氛围，用艺术的感染力和影响力凝聚起高校师生奋进新征程的磅礴力量。

以“唱响百年辉煌，凝聚奋进力量”为主题的“音乐党史”系列活动由中央音乐学院牵头，与其他10所音乐类院校及其他综合性高校、师范院校等合计103所学校共同参与，系列活动校园首演已于五月下旬在中央音乐学院举行。

为将深入推进党史学习教育走深、走实，北京理工大学也于近日举办了“延河颂”庆祝建党100周年交响合唱音乐会。《红旗颂》《黄河大合唱》《我爱你中国》等红色经典曲目依次在音乐厅中奏响，音乐与党史深度融合，让师生们在艺术美的体验中感受精神洗礼，引发思想共鸣。

记者从北京理工大学了解到，本次音乐会是交响诗《延河颂》的首次演出。作为学校党史学习教育第一部原创交响合唱作品，《延河颂》由中央音乐学院青年作曲家代博和北理工交响乐团历时一年创作完成，用艺术手段展现了北京理工大学在80多年的办学历程中始终传承“延安根、军工魂”的红色基因，与党和国家同呼吸、共命运，走好中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”。

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