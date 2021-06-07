海南5.9万考生奔赴考场 书写属于自己的精彩

海南华侨中学考点，考生步入考场。人民网 孟凡盛摄

人民网海口6月7日电 （记者毛雷） 6月7日，2021年高考正式拉开帷幕，海南5.9万考生奔赴考场，未来四天，他们将用青春书写属于自己的精彩。

2021年，海南省共有59848名考生报名参加普通高考，比去年增加了2164人，其中，普通类53136人、艺术类4046人、体育类2666人。今年参加海南高职对口单招的考生有11548人；其他特殊类单独考试的考生有259人。

全省共设19个考区、38个考点、2054个普通考场，127个隔离考场，58个备用考场。各考区在集中隔离点还准备了专用考场。在海南省人民医院、三亚市中心医院也准备了病患专用隔离考场。

为了做好防疫工作，海南省考试局协调省卫健部门和疾控机构，进一步完善组考防疫工作方案，建立医院与考点“点对点”的协作保障机制，向各考点派驻防疫专职副主考以及工作专班。同时，协调省大数据局对所有考生健康情况进行了筛查，并及时向市县反馈了排查结果。海南所有涉考工作人员、送考带队教师、食宿管理员等，按要求接种疫苗，做到考务人员“应接尽接”。此外，各考区、考点也都按要求准备了必要的防疫物资。

同时，各考点按要求做好考场设置，谨防作弊舞弊，确保公平高考。考前一天各考点开放供考生踩点，开放结束后，各考点全面检查考场，防止考生或他人在场内放置违规物品。

按照要求，每位考生考前签订诚信考试承诺书。各考点加强考生入场身份验证，考试全过程将实行全程电子监控。此外，公布举报电话，主动接受考生和社会监督。

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