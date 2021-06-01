小小少年心向党 共同欢庆“六一”儿童节

北京市第五幼儿园红歌活动。（幼儿园供图）

人民网北京6月1日电 童年是一支支动听的歌，童年是一幅幅美丽的画，童年是一首首美妙的诗……“六一”国际儿童节来临，校园里处处洋溢着欢乐的节日气氛。小小少年们载歌载舞，共同欢庆这个属于儿童的节日。

小小少年心向党 红色基因代代传

5月29日至6月1日，“童心向党 幸福成长”主题游园活动在中国儿童中心园区内开展。据介绍，该活动突出“红色育人”底色，精心设计“百年史诗绘长卷”“重走长征路”“致敬同龄小英雄”“童言·她/他说”“冬奥运动体验活动”等20余项寓教于乐、形式多样的活动，携手少年儿童共同度过一个快乐而有意义的节日。

珊瑚实验小学是重庆市声乐特色学校。为庆祝中国共产党成立100周年，该校近期开展了“童心向党 阳光下成长”第四届合唱节活动，以歌唱、诵读等多种艺术表演形式，引导新时代珊瑚学子爱党、爱国、爱人民，从小树立远大志向、培育美好心灵，展现孩子们积极向上、勇于进取的精神风貌。

日前，北京市第五幼儿园开展了以“童心向党 喜庆六一”为主题的系列庆祝活动，包括“童心向党共迎百年”画展、“童声齐唱红歌响 童心向党庆六一”中班文艺汇演、活力迎百年《红星闪闪》啦啦操、“小小迷彩兵 重走长征路”运动体验和“红军饭mini小自助”等活动。

北京市丰台区第一幼儿园民族园的全体师生开展了“童心向党，欢度六一”庆祝活动。此外，顺八园、东大街园开展了“妈妈您最美·我们共同的祝愿”主题活动。一颗红星，闪耀童心。孩子们把爱国的种子，通过“红歌”传唱等形式，播撒在幼小的心田，用歌声来表达对祖国妈妈深情的爱意。

5月以来，安徽省亳州市中小学2000余所学校同步开展红歌“快闪”满校园活动，学子们在课间操、课外活动期间齐唱红歌，共同庆祝中国共产党成立100周年。活动中，各学校创新“活动育人+文化育人”形式，深入发掘课外活动在“红色育人”中的潜能，努力让“红色血脉”代代相传。

花样活动别开生面 尽享童趣嘉年华

日前，西北工业大学幼儿园启动了“育”见自然——庆“六一”亲自然艺术节活动，千余名幼儿身着自己设计的手绘T恤，化身自然精灵，置身于绿色森林、蔚蓝海洋、和金色花海之中。

据悉，本次艺术节共展出西北工业大学幼儿园千余名幼儿的4000余幅作品，孩子们通过艺术创作、艺术体验、观展互动等丰富多彩的活动，感受美、欣赏美、表现美、创造美，开启了一场跨越四季的艺术之旅。

品尝蒸玉米、蒸红薯、玩翻绳、折纸飞机、拼拼图......在北京市大兴区第七幼儿园日前开展的“快乐的童年时光”活动中，孩子们带着游戏手环，自由选择自己喜欢的项目。在现场，爸爸妈妈们还参与了《花木兰》故事表演，剧中花木兰爱国爱家的情感与勇敢担当的品质深深感染着孩子们。游戏结束后还举行了六一传统项目“义卖会”，孩子们拿来自己的玩具进行贴价签义卖，体会分享与互动的乐趣。

为了迎接“六一”儿童节，北京小学翡翠城分校近期开展了科技嘉年华系列活动，为学生精心选择和设计活动20余项。格斗机器人、空气炮、点水成冰、隔空取水、非牛顿流体……这些活动都吸引了孩子们驻足体验。孩子们通过发现、探究、创造的过程，激发对科学探索的热情，培养了自己的创造精神、发散思维和实践能力。（李依环、熊旭、郝孟佳、实习生张怡飒）

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