迎接建党100周年 大学生主题诗诵会走进清华园

87岁高龄的殷之光老先生上台准备朗诵。人民网记者 何淼 摄

人民网北京4月30日电 （记者何淼）“我骄傲，我是中国人！”随着87岁的殷之光老先生深情的朗诵，新清华学堂中响起了热烈的掌声，像这样的掌声在整晚活动中响起了不下二十次。

在五四青年节到来之际，由教育部思政司和北京市委教育工委共同举办的“我宣誓——‘永远跟党走’青年大学生诗诵会”首场演出于29日晚在清华大学举行。教育部副部长翁铁慧、北京市副市长卢彦出席活动。

据了解，为贯彻落实习近平总书记在清华大学考察时的重要讲话精神，引导广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，教育部思政司、北京市委教育工委组织高校师生精心打造了本次诗诵会。

诗诵会由师生们自编、自导、自演，是大学生迎接建党100周年、五四青年节的重要活动。清华大学社会科学学院博士生黎明表示，“我们要牢记习近平总书记的殷切嘱托，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。”

中国音乐学院学工部教师李杲昕认为，“高校师生通过诗诵会这种形式，表达了对党的热爱和对国家的深情，作为高校教师要坚定理想信念，身先示范，带领学生奋力投身百年新征程。”

“在中国共产党建党一百周年之际，参加演出，即是一次成长经历，更是上了一堂生动而有意义的思政大课。”中央民族大学教育学院本科生彭之炜这样说。

据介绍，此次诗诵会以迎接建党100周年为主题、主线，分为“我和我的校园”“我和我的家乡”“我和我的祖国”“我和人类命运共同体”四个部分，通过朗诵、歌唱、舞蹈、情景表演等多种艺术形式和声光电等技术手段，讴歌中国共产党领导中国人民为实现中华民族伟大复兴取得的丰功伟绩，宣誓教育系统师生“永远跟党走”的坚定信心。活动在4月29日、4月30日连演三场。

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