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中央财经大学原创大师剧《姜维壮》首演

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中央财经大学原创大师剧《姜维壮》首演（张淅瑶/摄）
中央财经大学原创大师剧《姜维壮》首演（张淅瑶/摄）
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来源：人民网-教育频道  2020年11月10日19:04

人民网北京11月10日电（李依环 实习生寇雅楠）日前，中央财经大学原创大师剧《姜维壮》首席正式演出。据悉，该剧目演职人员皆为中央财经大学师生，旨在向建校71周年献礼，向姜维壮老先生真诚致敬。

 

故事的主人公姜维壮先生是中央财经大学财政学院教授，著名经济学家、教育家，我国财政学科的奠基人之一，曾获全国财政系统劳动模范、北京市优秀教师、优秀共产党员荣誉称号，是首届中国财政理论研究“终身成就奖”获得者。作为新中国成立以来的第一代财政学家，姜老几十年来在财政研究领域辛勤耕耘，著作等身，为我国财政理论与政策研究做出了杰出贡献。在教育教学中，姜老精益求精、追求卓越，在教书育人的讲台上坚守到生命最后一刻。

 

有关负责人介绍，话剧以姜维壮为原型，是为学习和传承姜老精神而倾力打造的一部原创大师剧，时长90分钟，以“漫漫求学路”“教书育人长”“共抗‘非典’情”“获颁成就奖”四幕故事呈现，回顾了姜老平凡而伟大的一生，以及姜老以家国兴衰为己任、全身心投入教育事业的崇高精神，展现他作为一名教育工作者、一名共产党员的责任担当。

 

据悉，近年来，中央财大坚持以文化人、以文育人、以德润人，充分发挥财经类高校的特色，努力培育接地气、传得开、留得下的原创校园文化精品力作。大师剧《姜维壮》正是该校年度校园文化建设的重点工程，也是学校“双一流”建设重点支持的文化传承创新项目。

 

学校相关负责人表示，希望通过“话剧”的形式，传承和弘扬以姜老为代表的众多“中财大学人”的精神，滋养师生心灵，涵育师生品行，激励师生以更大的作为来诠释和传承“财经黄埔人”为国而生、与国同行的使命和担当。

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(责编：实习生（寇雅楠）、吕腾龙)

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