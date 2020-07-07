甘肃：21.12万考生今日参加高考

人民网兰州7月7日电（魏怡）今天上午，2020年普通高校招生全国统一考试（以下简称“高考”）正式开考，甘肃省21.12万名考生走进7393个考场参加考试。

今年甘肃省共有263142人报名参加普通高考。其中，理工类考生136878人，占报名总人数的52%；文史类考生98150人，占报名总人数的37%；中职生28114人，占报名总人数的10%。除去前期通过高职院校综合评价已录取的23703人、高考后参加中职升学考试28114人和其他不参加普通高考的考生82人，甘肃省今年参加普通高考统考考生共计211243名。

今年甘肃省共设15个考区、203个考点、7393个考场。据统计，甘肃省15个考区跨县对调监考教师1.47万人，配备考务人员1.48万人，防疫人员（卫健委或疾控中心）1500余人，公安人员3700余人，其他各类后勤保障人员5200余人，救护车200余辆，储备一次性医用口罩近110万个、各类消杀用品3.5万余瓶、隔离考场医用防护设施1700余套。

面对疫情防控常态化下的高考，甘肃省坚持以“健康高考”“公平高考”“平稳高考”“温馨高考”和“诚信高考”为目标，各级招委会以最高标准、最严要求、最实举措，压实疫情防控和高考组织各方责任，确保高考安全、平稳、有序进行。

同时，甘肃省各地各考点成立了考务、宣传、后勤等组织机构，公布考场分布示意图、指示标志，准备雨具，搭建避雨通道，为考生免费提供饮用水、免费接送等人性化服务，努力为考生营造一个温馨、舒适的考试环境。

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(责编：何淼、熊旭)