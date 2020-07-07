2020高考开启：天津设置三类考场 拉大座位间距 实行两次测温

人民网天津7月7日电 （张静淇）今天，2020年高考正式开启。清晨，天津各考点外，考生陆陆续续凭天津健康码“绿码”和个人合格健康卡通过体温监测点走进学校，不少家长目送孩子进入考场后离开，还有一些家长则在校外的家长等候区不舍离开。现场，交警、医生、志愿者等都严阵以待，全力为高考顺利进行保驾护航。

今年是在疫情防控常态化下实施招生考试工作之年。为了确保健康考试，今年天津各普通考场内由原每场30人减少到25人，尽量拉大人员间距。考生进退考场实施错峰出入。考点外扩大警戒区域，由专人进行人员疏散，防止形成聚集。同时，实行两次体温检测，所有考生和考试工作人员进入考点时，必须进行体温检测，考生每场考试前要进行第二次体温检测。所有考试工作人员全程佩戴医用口罩和手套开展工作。各区均为每一个考点学校指定1至2所定点联系医院，作为考前防疫准备和考试期间出现突发事件处置的定点医院。

为保证疫情期间每位考生公平竞考的机会，天津本届考试设置医院考点、隔离考点和隔离考场。医院考点用于确诊病例及无症状感染者进行隔离考试；隔离考点用于考前排查出的疑似病例，确诊/疑似病例的密切接触者，持天津健康码“红码”者，以及隔离医学观察期间的考生进行隔离考试；隔离考场用于考前14天内出现发热（1次核酸检测为阴性）或考试当天出现发热等症状的考生，以及持天津健康码“橙码”经核酸检测为阴性的考生，经专业认定，可以在常规考点参加考试的考生进行隔离考试。各考点均增设了1名由卫生健康部门安排指定的副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置；成立疫情防控工作组，包含医疗卫生人员和校医；考前及考中安排疾控部门对各考点进行防疫工作巡查指导。

同时，今年也是天津市高考综合改革的落地之年。市委教育工委委员，市教育招生考试院党委副书记、院长，市教委副主任孙志良介绍，今年试题难度将保持稳定。命题工作坚持“稳中有新、以稳为主”的原则，在知识结构、能力结构、难度结构上保持稳定。同时将加强新高考志愿填报指导。针对高考改革后志愿填报变化情况，将利用线上与线下相结合的方式开展培训，做到招办主任、中学校长、毕业班班主任、考生和考生家长“五个100%”全覆盖，确保考生和家长明明白白填志愿。

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(责编：何淼、熊旭)