组图：为高考加油! 爱心护考暖人心

人民网海口7月7日电 7月7日，2020年高考正式启幕。全国将有1071万考生迎接因疫情影响而“迟来”的高考，今年的高考注定不平凡。而对于海南全省57336名考生而言，这更是一次特殊的高考。

据了解，今年是海南新高考落地实施的第一年，新高考意味着从考试科目、考试时间、形式等诸多变化。为确保考生和涉考工作人员生命安全，海南省成立了以教育、卫健、疾控等省高校招生委员会有关成员单位负责人组成的高考疫情防控工作领导小组，统筹全省高考疫情防控工作；各市县也相应成立了市县高考疫情防控工作领导小组，为考点联系了定点医院，并派驻1名防疫专业人员担任疫情防控专职副主考，派驻不少于2名医护人员和1辆救护车，与考点校医共同组成考点医疗防控专班。

记者在现场看到，各个考点均已安装了体温检测设备，配置了手消毒剂、疫情防护用品等物资。根据防疫要求，进入考点的考生和涉考工作人员均须佩戴口罩并接受体温检测，体温正常者方可在普通考场参加考试或开展涉考工作。今年海南省共有11名残障考生报名参加高考，海南教育、考试部门将根据教育部和国家残联有关文件精神，为他们提供合理的考试便利。除了省高校招生委员会有关成员单位的协同发力，社会各界也将自发组织“爱心送考”等志愿服务活动，为高考考生保驾护航，营造“温馨高考”的氛围。（文：陈海燕 图：孟凡盛 宋彤桐 王硕 樊欢迪 王文欣 杨晨宇）

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(责编：何淼、熊旭)