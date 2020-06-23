直击华南理工大学广州学院2020届毕业生返校首日

人民网北京6月23日电 20日，华南理工大学广州学院迎来了机械工程学院、土木工程学院、建筑学院、珠宝学院、电气工程学院2020届毕业生返校。

测量体温、核验穗康码、核对学生信息，消菌杀毒、摆渡车接送......同学们分别从快速通道、人工通道等有序排队进入校园，领取学校准备的“青春加油包”，各项入校程序有条不紊、秩序井然。

“晚上早点休息，盖好被子，少熬夜。等疫情过去，学校将给你们补办学位授予仪式，欢迎你们到时候回来。”20日晚，学校党委书记张培祥一行到学生宿舍进行慰问，为学子们送去暖心叮嘱和美好祝愿。

“终于回到心心念念生活四年的地方，学校为我们精心准备了礼物。各位老师尽心尽力帮我们搬行李、办理离校手续。一切让我深深感受到了学校对我们的爱。希望疫情过后，我们再聚华广，补上我们青春最重要的一程。风物长宜放眼量，青春不散场，我们后会有期！”2020届毕业生刘礼潮感慨道。

据悉，按照广东省教育厅“分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批开学”要求，华南理工大学广州学院2020届毕业生返校工作于6月20日-7月1日分6批进行。毕业生返校期间，学校精心准备，每个环节都努力提供人性化管理和精细化服务，为学生健康安全保驾护航。（图片由学校新闻中心提供）

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