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中国戏曲学院举办“2019北京·中国弓弦艺术节”

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四胡演奏《牧马青年》 学校供图
四胡演奏《牧马青年》  学校供图
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来源：人民网-教育频道  2019年11月19日15:47

“2019北京·中国弓弦艺术节”于11月13至17日在中国戏曲学院举办。本次艺术节以“弦奏华章戏乐交辉”为主题，通过音乐会、研讨会、特色讲座、体验教学公开课等多种活动和视角，集中关注并展示戏曲主弦、戏乐编创、胡琴演奏的实践和教学成果。

 

连续四晚的专场音乐会，除了作为开幕典礼的庆祝新中国成立70周年音乐会，艺术家们用琴声表达了对祖国的祝福；还有戏曲主弦展示音乐会，特别展示了唐剧和北京曲剧的主弦乐器——四胡；戏曲风格音乐元素编创作品音乐会，展示了学院师生的音乐创作成果；戏曲学院师生胡琴音乐会，展示了胡琴专业师生的教学成果。

 

本届艺术节还设有特色讲座，以蒙古族四胡表演艺术为题，延伸至四胡与民间曲艺、器乐的关系。对四胡的认知和体验，也在教学公开课和戏曲主弦展示音乐会上得到强调，形成不同活动形式之间的呼应。

 

在艺术节单设的民族弓弦乐器传承体验教学公开课中，专家不仅介绍了陕西二人台，还通过互动的形式，让学生获得了更为直接的体验和感受。

 

中国戏曲学院党委书记龚裕表示，通过这些创作、表演、研讨活动和教学实践成果展示能够表明，作为中国传统艺术瑰宝的戏曲、曲艺艺术，其音乐对于民族弓弦乐器的创编而言，不仅是永不枯竭的土壤和源泉，也为一代代民族弓弦艺术的发展不断提供着新的动力。

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(责编：郝孟佳、孙竞)

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