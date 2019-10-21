组图:感知自然教育 大兴第五小学举办教育教学节

人民网讯 今天，“立德树人 精道课堂 ——大兴区第五小学教育教学节”在大兴五小南校区开幕。大兴区教育委员会副主任周爱彬表示，教育必须要立足岗位，坚持立德树人，落实“五育并举”，教师应担当起学生成长的指导者和引路人的责任。

周爱彬说：“课堂是文化传承的核心地带，是课程实施的主要渠道，是师生成长的关键路径。课堂教学的扎实与鲜活，离不开教师的用心备课、教研组的通力合作，以及学校管理的大力支持。”她认为，学校发展、教师成长不能再闭门造车，要“走出去”，学习别人先进的教学经验、管理理念、育人模式。同时，也要“请进来”，通过专家学者对课堂教学的问诊把脉，结合学校的具体情况，将教育理念转换成智慧的实践力量。

据了解，此次教育教学节活动分为“感知自然教育”、“倾听自然课堂”、“立本自然理念”、“领悟自然韵味”等四个篇章，从学生展示与教师课堂两方面充分展示了大兴区第五小学“五育并举，自然立本”和“人人上好课，节节是好课”的“自然教育”办学理念。

活动中，学生社团向嘉宾们展示了戏曲、小足球、武术、踢毽、 跳绳、快板、啦啦操等项目，表现出在自然教育理念下成长的大兴区第五小学学生的精神风貌。

学校分上下午平行开放了48节常态课，涉及语文、数学、英语、道德与法治等9个学科，课堂上老师们用扎实的教学基本功展现了课堂魅力。（图/丁柏明）

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