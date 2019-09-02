北师大原创音乐剧《跳舞吧！咚吧嘟吧》开演

人民网讯 2019年8月26日至30日，北京师范大学原创音乐剧《跳舞吧！咚吧嘟吧》亮相中国木偶剧院，连续五天为数千名儿童和家长带来了10场精彩演出。

《跳舞吧！咚吧嘟吧》剧情围绕儿童发展中的关键问题“自信心的培养”展开，籍由一个妙趣横生又温暖走心的故事展示了小主人翁从面对挫折的无助到重获勇气和信心的过程，也展示了家长在孩子成长过程中从担心焦虑到信任和放手的心路历程。引发了现场大小观众的共鸣。此外，剧中还蕴含了心理学设计，反复的出现并强调面对困难时，我们应该：“挺胸，收腹，挺起骄傲的背！”，这不仅是故事主人公父子之间的“亲子密码”，也是观众小朋友能够从中学会收获自信心的源泉。

据了解，该剧获得北京市文化艺术基金支持，它的创作团队主要来自北京师范大学艺术与传媒学院和北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心，在艺术和教育、心理的主创个团队合作下，历时三年多，共同打造了这部原创儿童音乐剧。

正如胡智锋教授在首演致辞时提到的，儿童音乐剧是一种非常好的美育形式，北京师范大学在这个美育阵地上应该有很重要的位置，也应充分发挥自身的优势和价值，让更多的儿童，更多的家长接受到美的熏陶，心灵的教育。主创团队表示，未来将计划在全国范围进行巡演，希望能把更多反映儿童关键心理成长问题的作品带给社会大众。

(责编：实习生(黄钰霖)、曹昆)