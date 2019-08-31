开学季：趣味学习垃圾分类 “美丽校园”成入学第一课

人民网北京8月31日电（记者何淼 实习生黄钰霖）金秋送爽，丹桂飘香，又到一年开学季。今天上午，北京市第十一中学分校（以下简称十一分校）举行了主题为“垃圾分类新时尚，美丽校园第一课”的秋季开学典礼。

垃圾分类在我国部分城市实施以来，引起了全国人民的广泛关注和热烈讨论。北京市十一分校借开学典礼之机，对全校学生普及垃圾分类知识，增强学生环保意识。学校校长胡春柳表示，希望同学们能够在新学期把垃圾分类这件事做到底。她认为，垃圾分类对于同学们来说并不应该仅是一种时尚，更是一种行动，最后成为一种习惯、一种修养。

中科院环保专家刘振刚老师在“美丽第一课”垃圾分类的专题讲座上，通过讲述北京垃圾处理现状、中外垃圾分类案例对比等方式，让师生深入学习了垃圾分类的知识与重要性。刘振刚也鼓励同学们好好学习，增强环保意识，为垃圾分类与资源回收事业做出自己的贡献。

带着 “北京市每年到底会产生多少生活垃圾呢？”的问题，学校师生共同观看了《北京市正在遭遇垃圾围城》的视频，了解垃圾分类的迫切性。老师和同学还合作表演了《垃圾都分类了，你还不努力吗？》情景剧，在剧中他们以自编歌曲、新闻播报、趣味朗诵等活泼生动的方式为大家普及垃圾分类的知识。活动最后，全校师生共同在环保倡议书上签字承诺，要像保护眼睛一样保护生态环境，让绿色环保理念深入人心，做环境保护的倡导者、行动者。

北京市东城区教师研修中心主任马福贵、东城区教委杨学银老师以及公安、交警、北京空军某部代表等嘉宾及十一分校全体师生出席了开学典礼。

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