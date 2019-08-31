网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>教育

开学季：趣味学习垃圾分类 “美丽校园”成入学第一课

【查看原图】
参加活动的领导、嘉宾及全校师生共同高唱国歌 黄钰霖摄
参加活动的领导、嘉宾及全校师生共同高唱国歌 黄钰霖摄
1234567
来源：人民网-教育频道  2019年08月31日17:01

人民网北京8月31日电（记者何淼 实习生黄钰霖）金秋送爽，丹桂飘香，又到一年开学季。今天上午，北京市第十一中学分校（以下简称十一分校）举行了主题为“垃圾分类新时尚，美丽校园第一课”的秋季开学典礼。

垃圾分类在我国部分城市实施以来，引起了全国人民的广泛关注和热烈讨论。北京市十一分校借开学典礼之机，对全校学生普及垃圾分类知识，增强学生环保意识。学校校长胡春柳表示，希望同学们能够在新学期把垃圾分类这件事做到底。她认为，垃圾分类对于同学们来说并不应该仅是一种时尚，更是一种行动，最后成为一种习惯、一种修养。

中科院环保专家刘振刚老师在“美丽第一课”垃圾分类的专题讲座上，通过讲述北京垃圾处理现状、中外垃圾分类案例对比等方式，让师生深入学习了垃圾分类的知识与重要性。刘振刚也鼓励同学们好好学习，增强环保意识，为垃圾分类与资源回收事业做出自己的贡献。

带着 “北京市每年到底会产生多少生活垃圾呢？”的问题，学校师生共同观看了《北京市正在遭遇垃圾围城》的视频，了解垃圾分类的迫切性。老师和同学还合作表演了《垃圾都分类了，你还不努力吗？》情景剧，在剧中他们以自编歌曲、新闻播报、趣味朗诵等活泼生动的方式为大家普及垃圾分类的知识。活动最后，全校师生共同在环保倡议书上签字承诺，要像保护眼睛一样保护生态环境，让绿色环保理念深入人心，做环境保护的倡导者、行动者。

北京市东城区教师研修中心主任马福贵、东城区教委杨学银老师以及公安、交警、北京空军某部代表等嘉宾及十一分校全体师生出席了开学典礼。

分享到：
(责编：曹昆)

图集精选

查看更多
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜