“欢动北京”第八届国际青少年文化艺术交流周开幕

人民网北京8月12日电 “欢动北京”第八届国际青少年文化艺术交流周活动日前在北京世界园艺博览会开幕。来自澳大利亚、秘鲁、斯里兰卡、印度、土库曼斯坦、阿塞拜疆、泰国、缅甸、越南、韩国、德国、俄罗斯等国家和地区的五千余名青少年代表团齐聚世园会，通过艺术展演、交流互动等方式，加深对彼此文化的了解，并为观众呈现具有地域文化特色的艺术作品。

北京市人民政府外事办公室副主任高志勇表示，每一个国家、每一支艺术团队都代表着一种文明之美。“欢动北京”希望为大家提供一个交流互鉴、共同发展进步的舞台。

土库曼斯坦文化部创作局副局长古拉列克·安纳穆哈梅多娃表示，中国是土库曼斯坦最信赖的伙伴之一，我们希望通过这个舞台向大家展现土库曼斯坦文化的深厚和美丽。

开幕式上，与会嘉宾共同欣赏了中外青少年代表团的精彩表演，感受“一带一路”沿线国家的民族特色和风土人情。12个国际团队、澳门特别行政区团队和10余个中国内地团队，身着民族服装，以“嘉年华”的形式，载歌载舞地涌入舞台中央，在《相亲相爱》的音乐声中，把气氛推向高潮。

据了解，本次活动由开幕式双语演出、艺术嘉年华、自然博物馆专场演出、北京区县行（海淀区和昌平区）、“欢动北京·圆梦鸟巢”主题活动和艺术之旅七部分组成。中外青少年将参观中国的非物质文化遗产、走进居庸关长城，通过开展丰富多彩的文化交流活动，感受中国传统文化和现代科技的魅力。（实习生徐玮辰）

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