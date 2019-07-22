青年双创大赛少年精品展评开幕 小小科技作品精彩亮相

人民网北京7月22日电 未来智能停车楼、《未来城市》模型、马路规划超市......21日上午，第二届“京津冀-粤港澳”青年创新创业大赛少年精品双创项目展评活动全国总展评正式开幕，来自北京、河北及香港、澳门等地区的45支少年创客队伍通过PPT、工程图介绍、项目路演等方式对参展作品进行了展示。活动当天，以“创享未来城市·构建智慧家园”为主题，少年们带来的科技作品涵盖人工智能、生态环保、智能家居、教育医疗等多个领域，天马行空的精妙创想让人眼前一亮。

据介绍，此次活动由清华大学、中国高校创新创业教育联盟主办，旨在鼓励全国各地区中小学生发现生活中存在的问题，针对这些问题进行创意设计，制作创新产品，让青少年充分发挥想象力和创造力，共同体验科技、参与科技，为少年创新教育贡献力量。本次展评活动中，评委采用现场评审方式对作品进行问辩，从设计创意、外观性能、实用价值、团队合作四个维度综合计分，分别评选出特等奖、一等奖等各类奖项。

“中小学推行科技创新教育，不仅仅是为了培养学生创新意识和创新能力，为社会发展储备科技创新的后备力量，而且也是为民族科技创新打下基础，营造全民创新的科技氛围。”中国高校创新创业教育联盟副秘书长虞苍璧在致辞中表示，联盟自成立以来充分发挥了高校的人才和智力的优势，从多个维度全方位地打造创新创业教育的生态体系，本次活动也是创新创业教育生态体系的重要板块。

除作品展评外，现场还开设了创新能力提升课程设计工作坊，同期举行了各种丰富多彩的活动。在少年创新教育论坛上，来自全国不同地区的教育工作者们对如何推动创新人才的培养进行了经验交流与讨论。（李依环 黄钰霖）

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