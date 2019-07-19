北京中医药大学发出首封通知书 质朴之中见馨香

人民网北京7月19日电 昨日下午，北京中医药大学（下称“北中医”）进行了第一封录取通知书的发放。校长徐安龙与来自北京、天津、浙江、上海、四川、青海的考生进行了微信视频通话，为十位考生代表签署录取通知书，寄语新生做传承创新、勇于担当、努力拼搏的新北中医人。

北京考生闫昊堃作为考生代表接受了徐安龙签发的录取通知书与赠书，并表示自己在参加北中医夏令营诵读《大医精诚》时就坚定了学医的意愿，领悟到了医德和中医精神的内核。在他看来，学医，无疑会比其他的专业苦一点，需要付诸五年、八年，甚至是九年的时间。作为一名中医学生，更是要读古籍、学经典，为将来悬壶济世，大济天下苍生做准备。

据了解，今年北中医的录取通知书在样式设计上有所创新。从“鱼跃龙门”抽象而出的“阴阳鱼”主视觉元素与特制的“杏林香纸”令今年的北京中医药大学录取通知书脱颖而出，被称为“灵魂有香气”的录取通知书。

宋朝陆佃的《埤雅·释鱼》曾写道：“俗说鱼跃龙门，过而为龙，唯鲤或然。”据北中医招办人员介绍，鲤鱼在中国传统文化中具有诸多象征意义，承载着民族传统观念的文化内涵，《本草纲目》将它列于31种鱼之冠。跃动的锦鲤象征着鲤鱼跳龙门，寓意金榜题名，更象征着北中医人在治学济世过程中“追求卓越、止于至善”的精神；《易传》曰“一阴一阳谓之道”。此次录取通知书图案设计就融入了阴阳这一简朴而博大的中国古代哲学，阴阳是奠定中华文明逻辑思维基础的核心要素，更是中医学的基本理论。主视觉的“阴阳鱼”体现出“天地和谐”的中医正统观念与哲学思想。新设计中融合了阴阳鱼和鲤鱼跳龙门图样，用回形纹理勾勒出指纹图式，寄语2019届新生进入中医药的学术领域探赜索隐、钩深致远，努力探寻神奇的生命密码。

扇动纸张，习习香气。据悉，录取通知书上的香纸是由北中医学生创新创业团队“芸生”开发，专为新北中医人制作。产品由硫酸纸、铭文、香水三部分组成。选用硫酸纸为基础材质，纸上以方正小篆书写了校训“勤求博采，厚德济生”。据悉，香方以中草药为基底进行设计，共配有三种香型：杏林待月——寓意学生应志趣高洁，不落窠臼；春苑露华——寓意医书浩如烟海，当埋头苦读；橘井落霞——寓意医生普怀济世，造福人类。

在2019届毕业典礼上，北京中医药大学校长徐安龙寄语毕业生要讲真话讲实话，“绝不含糊，绝不浮夸”。在2019年新生通知书上亦可窥见北京中医药大学一脉相承的质朴和执着——用不断的鱼跃跳动为日后“成龙”做注脚，用孜孜以求的赤子之心锻造一名中医人应有的“灵魂香气”。正如同每一位踏入中医之路的学子，经历过风疏雨骤的洗礼，经受过荣辱浮沉的考验，内心才能成熟豁达，寻得“此心安处”。（郝孟佳 曹雯）

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