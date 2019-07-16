北京师范大学大型原创音乐剧《往事歌谣》上演

人民网讯 7月13日至17日，大型原创音乐剧《往事歌谣》在北京师范大学艺术楼北国剧场上演。在演出的两个小时中，音乐剧《往事歌谣》通过精心设计的舞美造型以及婉转悠扬的原创音乐，带领观众回顾了著名音乐家王洛宾波澜壮阔的人生片段。

据介绍，音乐剧《往事歌谣》以“西部歌王”王洛宾为代表的一群历史人物为主人公，以王洛宾投身西部边疆、献身音乐艺术的故事为题材，以音乐、舞蹈、乐器演奏、表演等多种艺术形式为演绎方式，搭建起一座别开生面的音乐剧舞台。该剧集结北京师范大学校内外专业创作团队，北京师范大学艺术与传媒学院影视传媒系、数字媒体系、音乐系、舞蹈系、美术与设计系、书法系、艺术学系各专业师生共同打造，充分体现了北京师范大学跨学科、跨专业的全艺术学科的特点和优势。

在新中国70华诞之际，北京师范大学推出的这一原创艺术作品积极响应国家对高校加强新时代美育工作、提升更高水平人才培养体系的号召。北师大艺术与传媒学院院长胡智锋教授表示，该剧代表了北京师范大学公共艺术和美育的创意成果，彰显了全校师生致力于为祖国新时代艺术贡献力量的决心，该剧旨在打造北师大艺术与传媒学院传承延展的文化名片，打造具有京师人文气质和神韵的学校文化名片，打造民族优秀传统文化传承的国家与民族文化名片。以王洛宾为首的爱国艺术家们，深刻影响了中国传统民族艺术的发展道路和方向，不仅在国内长久流传，而且在国际范围也影响深远。他们的艺术追求与家国情怀，始自那个弥漫着战火硝烟的动荡年代，时至今日，他们所代表的救亡图存的精神与意志仍然不灭光彩。（文/陈思仿、吉韵光、王传琪，图/蒋正邦、吉韵光、余飞扬）

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