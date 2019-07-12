家校联手社区 呼家楼小学PDC公益行动送温暖

人民网北京7月12日电 今天上午，呼家楼中心小学一年级（9）班家委会举办了“爱·在一起”PDC公益行动。记者了解到，本次活动通过义卖饼干的形式，为“一带一路”沿线国家和中国山区的师生筹集进京路费，邀请他们领略新中国成立70周年取得的伟大成就。

呼家楼街道CBD·社区青年汇社工表示, 社区曾和学校合作举办过多次公益活动，但义卖饼干的形式还是首次尝试。孩子们的活动很有意义，因此社区很乐意提供力所能及的帮助，为他们准备了遮阳伞、桌椅、横幅和水等物资。

呼家楼小学一年级（9）班的家长孙鸿艳告诉记者：“起初，家长们考虑到天气炎热、孩子年龄小等因素，对义卖活动是心存疑虑的，但今天参与之后大家都切身体会到了活动的价值。首先，公益活动培养了孩子的‘大爱’情怀，他们以实际行动为素不相识的孩子献上一份心意；其次，在与陌生人交流沟通的过程中，孩子们变得不再胆怯、逐渐有了自信，还学会了在被拒绝之后，鼓起勇气再次出发。与此同时，活动还能加深孩子对‘一带一路’倡议的了解。”

“听完学生对义卖活动的介绍，我很受触动。没想到他们小小年纪就有这么强的社会责任感和爱心，所以刚才我和同事每人买了几盒饼干，算是对他们的支持吧。”一位积极参与义卖的路人在采访中说到。

据悉，PDC公益行动由呼家楼中心小学的学生发起，是PDC国际教育联盟与中华老字号义利食品等单位联合推出的大型公益活动。“PDC”是英文Project 、Drive和Create的简写，即用项目驱动学生的欲望和兴趣、实践和体验、思维和意识；用项目生成学生的经验与技能、素养与情感、态度与价值，让学生成为具有生存和生活能力的幸福的人。（郝孟佳 乐雅琪 王子文）

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